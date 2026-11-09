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Когато преди години журналистите в редакциите разполагаха само с няколко компютъра с интернет, те прекарваха часове в ровене из течения на вестници и списания, за да разберат контекста на дадено събитие. Не по-малко време отделяха и в съда, за да преглеждат делата на различни компании. Така изглеждаше журналистиката само преди 25 години.

За този четвърт век нещата се промениха изключително много. Но скоростта на тази промяна най-вероятно скоро ще ни се струва като пътуване с теснолинейка, от която можем сравнително отчетливо да наблюдаваме смяната на пейзажа. Днес вече сме се качили на влак стрела, през чиито прозорци не можем да различим откъде преминаваме, а и не знаем крайната дестинация. Но знаем със сигурност, че не можем да слезем.

Сигурно си спомняте редовния HR въпрос отпреди години: "Къде се виждате след 5 години?". Вече е много трудно да си представиш света след пет години. Дали изкуственият интелект ще е оправдал най-големите очаквания към него, или ще е сбъднал най-големите опасения?

Като се има предвид, че от появата на първата версия на ChatGPT са минали само четири години, а в момента OpenAI преговаря за ново финансиране, което да оцени компанията на 1,25 трлн. долара, залогът е наистина голям. Оценка за малко над тези параметри се обсъжда и за Anthropic - компания, създадена само преди пет години.

Изкуственият интелект вече е буквално навсякъде - от всички индустрии до всички дейности в рамките на една организация. Все още много компании се опитват на принципа на пробата и грешката да оптимизират редица процеси и да намерят най-подходящото приложение на AI.

Специалното издание Tech Connect разглежда AI in Action - изкуствения интелект в действие, създадава пространство за споделяне на опит, за по-ползотворното му прилагане и за вече научените уроци.

Кой и как използва AI в моята индустрия? Кои процеси вече можем да поверим на AI агенти? Как да подготвим хората за тази промяна? Да освободим ли служители, или да назначим още? Как да ги обучим и кои са най-честите грешки при внедряването на изкуствен интелект? Как да се предпазим от кибератаки? И какво да очакваме в бъдеще?

Търсете специалното издание на списание "Мениджър" Tech Connect: AI in Action в разпространителската мрежа в цялата страна, на manager.bg/списание и на zinzin.bg.

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