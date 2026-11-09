63 Източник: Сп. "Мениджър"

Когато преди години журналистите в редакциите разполагаха само с няколко компютъра с интернет, те прекарваха часове в ровене из течения на вестници и списания, за да разберат контекста на дадено събитие. Не по-малко време отделяха и в съда, за да преглеждат делата на различни компании. Така изглеждаше журналистиката само преди 25 години.

За този четвърт век нещата се промениха изключително много. Но скоростта на тази промяна най-вероятно скоро ще ни се струва като пътуване с теснолинейка, от която можем сравнително отчетливо да наблюдаваме смяната на пейзажа. Днес вече сме се качили на влак стрела, през чиито прозорци не можем да различим откъде преминаваме, а и не знаем крайната дестинация. Но знаем със сигурност, че не можем да слезем.

Сигурно си спомняте редовния HR въпрос отпреди години: "Къде се виждате след 5 години?". Вече е много трудно да си представиш света след пет години. Дали изкуственият интелект ще е оправдал най-големите очаквания към него, или ще е сбъднал най-големите опасения?

Като се има предвид, че от появата на първата версия на ChatGPT са минали само четири години, а в момента OpenAI преговаря за ново финансиране, което да оцени компанията на 1,25 трлн. долара, залогът е наистина голям. Оценка за малко над тези параметри се обсъжда и за Anthropic - компания, създадена само преди пет години.

Изкуственият интелект вече е буквално навсякъде - от всички индустрии до всички дейности в рамките на една организация. Все още много компании се опитват на принципа на пробата и грешката да оптимизират редица процеси и да намерят най-подходящото приложение на AI.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.