Снимка: UNIQA Здравната застраховка в джоба ти - MedUNIQA

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Всичко свързано със здравната ви застраховка в UNIQA е на едно място - в мобилното приложение MedUNIQA. Приложението е безплатно и достъпно за iOS и Android. Чрез него имате бърз и надежден достъп до пълната информация и набор от услуги, свързани със здравната ви застраховка "УНИКА за нашето здраве".

МedUNIQA е повече от мобилно приложение. То вашият личен асистент за надеждна медицинска подкрепа, когато ви е необходима. Управлявайте здравната си застраховка лесно, бързо и удобно от едно място, без да губите време в обаждания и посещения.

Приложението ви дава достъп до денонощна консултация с лекар чрез опцията за "Онлайн консултация". Избирате специалност и лекар и изпращате запитването си, заедно с налични документи или снимки, ако e необходимо. В работни дни ще получите отговор до 6 часа, а в извън работно време до 12 часа.

"Аптечко" ще ви помогне да проверите цената на лекарство, което търсите и да ви насочи до най-близката аптека от опцията "Търси лекарства и аптеки". В приложението има място и за съхранение на медицинските ви документи - рецепти, амбулаторни листи и изследвания.

В "MedUNIQA" e и вашата дигитална здравна карта. Тя е напълно достатъчна, за да удостовери вашата здравна застраховка и да ви послужи за идентификация в лечебно заведение. На нея е изписан срокът на застраховката ви, клиентски номер и номер на полица. Така не е необходимо да съхранявате още една пластика в портфейла си.

Ако имате допълнително здравно осигуряване чрез групова застраховка "УНИКА за нашето здраве", имате и възможността да запазите или отмените час за безкасов преглед. Това спестява време за връзка с контактния център на UNIQA или лечебното заведение, както и нуждата от допълнително потвърждение.

В случай, че сте заплатили прегледа с фактура, може да заведете претенцията си отново пред мобилното приложение и да проследите нейния статут, както и да проверите в актуален остатък от лимити по различните покрития на застраховката ви.

Изтеглете и инсталирайте MedUNIQA на телефона си "хванете здравето си в ръце". Буквално.

https://med.uniqa.bg/home