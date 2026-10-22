Снимка: UNIQA Здравето е лично: различни потребности, повече възможности за грижа от UNIQA

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Здравето е най-важното нещо, а за да го защитим, е нужна професионална грижа, внимание и лична отговорност. Здравната застраховка е допълнителен инструмент, който да ви помогне да се грижите за здравето си и да получите нужната медицинска помощ, когато ви е необходима.

Здравната застраховка "UNIQA за нашето здраве" е сред най-предпочитаните здравни застраховки в страната заради широкото покритие на медицински разходи, голям списък от медицински заведения, с които UNIQA работи, както и лесното и бързо завеждане на претенция онлайн, включително през приложението MedUNIQA.

Застраховката на UNIQA може да бъде надградена с допълни покрития, които да допълнят здравната ви грижа.

Профилактиката - здравето ви е във вашите ръце

Октомври е месецът, посветен на женското здраве и борбата с рака на гърдата. Ноември пък е месецът, посветен на борбата с рака на простатата. Общото между тези две заболявания е огромното значение на етапа, в който са открити. Но здравето е нещо изключително индивидуално. Всеки от нас има различна фамилна обремененост, различни притеснения, оплаквания или слаби места. Ето защо UNIQA предлага профилактика като избирателно допълнение към здравната застраховка. Така може да отидем на профилактичен преглед при специалиста, който ни е необходим, по всяко време на годината, а UNIQA ще възстанови разходите до избрания лимит.

Второ медицинско мнение от всички точки на света до 10 дни

И докато говорим за болести или травми, които имат висок шанс да бъдат напълно излекувани, рискът от неправилно поставена диагноза или терапия не е толкова голям. Но когато е нужно да вземете решение за сериозна диагноза, то много често специалистите препоръчват повече от едно медицинско мнение.

С UNIQA второто медицинско мнение може да стигне до вас до 10 дни от избор на над 50 водещи медицински заведения в целия свят. Това е възможно благодарение на партньорството с MediGuide. Изпращате електронно всичката си медицинска документация - без нужда от превод. Заедно с МediGuide обсъждате казуса и избирате най-подходящото лечебно заведение. Получавате подробен доклад и становище по поставената диагноза или лечение от избрания от вас специалист до 10 дни на избран от вас език. Кореспонденцията по целия процес е недостъпна за UNIQA и остава в пълна конфиденциалност. Услугата с MediGuide е избираемо допълнително покритие към здравната застраховка на UNIQA, с което получавате неограничен достъп и възможност за второ медицинско мнение: https://www.uniqa.bg/vtoro-medicinsko-mnenie

Грижата за здравето е лична отговорност, а навременната профилактика и достъпът до надеждна медицинска експертиза са важна част от нея. С възможността за допълнителни покрития към здравната застраховка "UNIQA за нашето здраве" можете да изберете подкрепата, която отговаря на вашите индивидуални потребности - от профилактични прегледи до второ медицинско мнение от водещи специалисти по света.