Отличията признават водещите позиции на Групата в областта на търговското финансиране, управлението на паричните средства и платежните услуги

6539 Снимка: Уникредит Булбанк

УниКредит получи признание за силата на бизнеса си в областта на трансакционното банкиране в Европа, като спечели четири отличия на наградите Euromoney Transaction Banking Awards 2026:

Най-добра банка за трансакционно банкиране в Централна и Източна Европа

Най-добра банка за трансакционно банкиране в Италия

Най-добра банка за трансакционно банкиране в Германия

Най-добра банка за управление на паричните средства в Румъния

Силните резултати на Групата намират отражение и в България, където през октомври УниКредит Булбанк получи отличието за "Най-добра банка за валутни операции в България" на Euromoney Foreign Exchange Awards 2026.

Отличията подчертават водещата роля на УниКредит в областта на търговското финансиране, кореспондентското банкиране и платежните услуги, както и предимствата на нейната широка мрежа и силно присъствие на европейските пазари. Банката съчетава мащаба на своето паневропейско присъствие с дълбока експертиза на местните пазари и продължава да инвестира в иновативни решения, които помагат на бизнеса да управлява по-ефективно плащанията, ликвидността и търговските потоци в Европа.

В областта на търговското финансиране банката постигна съществен напредък в дигитализацията на бизнеса. През изминалата година УниКредит допълнително разшири платформата Trade Finance Gate в Централна и Източна Европа, като същевременно засили нейното използване от клиентите в Западна Европа. Днес около 90% от присъединените клиенти използват платформата като основен канал за достъп до услуги по търговско финансиране.

В същото време банката продължи да ускорява дигитализацията на други традиционно базирани на хартиени документи процеси чрез решения като GuaranteeNow (за банкови гаранции) и Trade Finance OCR (за обработка на документи). Последното вече подпомага над 90% от бизнеса на банката с документарни акредитиви в Италия, Германия и Австрия, като осигурява по-бързо, по-прозрачно и по-ефективно клиентско обслужване.

"Това признание отразява напредъка, който постигнахме в съчетаването на силата на нашето паневропейско присъствие с иновативни дигитални решения и задълбочена продуктова експертиза. В един несигурен свят, в който сигурността на финансирането е по-важна от всякога, ние помагаме на клиентите си да извършват своите трансакции с увереност, като същевременно им осигуряваме по-голяма бързина и прозрачност чрез нашия високо дигитализиран модел на обслужване. Гордеем се с постигнатото и ще продължим да бъдем до нашите клиенти, като им помагаме да управляват сложността, да ограничават риска и да развиват бизнеса си отвъд границите", Франческа Ненчи, ръководител "Търговско финансиране и кореспондентско банкиране" в УниКредит.

В областта на плащанията и управлението на паричните средства банката продължи да разширява платформата PayFX, която вече предоставя на клиентите достъп до платежни и валутни услуги в над 100 валути. В същото време УниКредит модернизира своята платежна инфраструктура в Централна и Източна Европа.

Всичко това води до създаването на по-интегрирана и хармонизирана платежна екосистема в региона, като повишава способността на банката да обслужва клиенти, развиващи дейност на множество пазари, и подкрепя по-голяма последователност, устойчивост и иновации в предлаганите платежни услуги.

"Нашата амбиция е да се превърнем в предпочитан избор за платежни услуги за всеки европейски клиент. Като продължаваме да разширяваме международните си възможности в областта на плащанията и да модернизираме инфраструктурата си на ключови пазари, ние изграждаме по-интегрирана платежна екосистема, която съчетава паневропейски обхват с местна експертиза. Това ни помага да предоставяме надеждността, прозрачността и последователността, които клиентите очакват, когато развиват дейност на множество пазари, и сме изключително удовлетворени, че тези усилия получават признание от Euromoney", Алберто Паломби, ръководител "Платежни решения" на Групата УниКредит.