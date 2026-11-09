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УниКредит, собственикът на УниКредит Булбанк, приключи третото тримесечие на 2026 г. с най-добрия резултат в историята си. Нетната печалба е 3,3 млрд. евро, с 24% повече на годишна база, а възвръщаемостта на материалния капитал (RoTE) се повишава с 4 процентни пункта до 25,5%. Според банката това е и най-доброто представяне в целия банков сектор.

Приходите растат с 12%, като 90% от тях идват от основната дейност. Нетният лихвен доход се увеличава с 8% на годишна база и с 5% спрямо предходното тримесечие. Приходите от такси, комисиони и застрахователна дейност растат с 11%. Разходите в същото време намаляват с 1%. Така брутната оперативна печалба се увеличава с 20%, а съотношението разходи/приходи пада до 32,8%, с 4 процентни пункта по-ниско от година по-рано.

Снимка: Уникредит Булбанк

Кредитният портфейл расте с 9%, а депозитите – със 7%. Съотношението кредити/депозити е 88%. Качеството на активите остава високо: цената на риска е 17 базисни пункта, а нетното съотношение на необслужваните експозиции е едва 1,4%.

Ръстът се усеща и за акционерите. Печалбата на акция нараства с 27%, натрупаният дивидент на акция – с 21%, а материалната балансова стойност на акция – със 17%. Междинният дивидент става повече от два пъти по-голям и достига 4,5 млрд. евро, или около 3 евро на акция. Изплащането е на 25 ноември. От началото на годината банката е генерирала органично 8,2 млрд. евро капитал. Сумата покрива изцяло разпределенията към акционерите от 7,3 млрд. евро. Коефициентът CET1 остава на 15,0% въпреки дивидентите и програмата за обратно изкупуване на акции.

„УниКредит постигна най-доброто тримесечие в своята история и най-силното представяне в банковия сектор, като надмина очакванията по всички ключови показатели“, коментира главният изпълнителен директор Андреа Орчел.

По думите му стратегията на групата вече дава „последователни и измерими резултати“. „Създаваме банка, която е подготвена да се представя успешно във всяка фаза на икономическия цикъл“, добави той.

УниКредит вдига целта си за нетна печалба за 2026 г. до над 11,5 млрд. евро. Банката потвърждава и дългосрочните си цели: над 13 млрд. евро печалба през 2028 г. и над 15 млрд. евро през 2030 г. Според нея участието в германската Commerzbank ще повиши печалбата на акция и разпределенията към акционерите и ще затвърди паневропейското присъствие на групата.

След обявяването на резултатите акциите на банката поскъпнаха с над 5%.

Съдържание на: УниКредит Булбанк
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