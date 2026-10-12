Сделката е сред най-значимите инвестиции в България след присъединяването на страната към еврозоната

4431 Снимка: "Престиж-96" АД

УниКредит бе консултант на The Rohatyn Group (TRG) и Stage Capital при придобиването на 100% от "Престиж-96" АД от Valeo Foods Group. Компанията е сред водещите европейски производители на сладкарски изделия, лакомства и снаксове и е част от инвестиционното портфолио на Bain Capital - една от най-големите компании за частни капиталови инвестиции в света.

Сделката е сред най-значимите трансакции в България през 2026 г. и е силен знак за доверието на международните инвеститори към страната в знаков момент от развитието ѝ след присъединяването към еврозоната.

УниКредит изигра ключова роля през целия процес, като съчета задълбоченото си познаване на българския пазар с глобалните възможности на Групата. Сделката беше ръководена от екипа "Инвестиционно банкиране" на УниКредит Булбанк в София, с подкрепата на експертите на Групата в областта на сливанията и придобиванията, структурирането на дългово финансиране и секторната експертиза. Този интегриран модел на работа осигури безпроблемното реализиране на сделката и предостави стратегическо консултиране на най-високо ниво за продавачите.

"Присъединяването към Valeo открива нова и много важна глава в развитието на "Престиж". През годините изградихме силна компания с устойчиви позиции на пазара благодарение на доверието на нашите клиенти и професионализма на нашия екип. Като част от Valeo ще можем да ускорим изпълнението на амбициозните си планове за растеж, да надградим технологичните си способности и да създаваме още по-голяма стойност за потребителите. Благодарни сме на УниКредит за професионалното консултиране и успешното реализиране на тази ключова за компанията сделка", сподели Дарина Стоянова, изпълнителен директор на "Престиж".

"Радваме се, че имахме възможността да подкрепим тази знакова сделка, която е доказателство за нарастващия интерес на международните инвеститори към България и затвърждава водещата роля на УниКредит в консултирането по сделки за сливания и придобивания в Централна и Източна Европа", посочи Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Основана през 1996 г., "Престиж" е сред емблематичните компании в сектора на бързооборотните стоки (FMCG) в България и водещ производител на бисквити, вафли и мини кейкове. С присъствие си на над 30 пазара, компанията е изградила силно портфолио от марки и утвърдена експортна платформа, което я прави стратегически актив за разширяващото се европейско портфолио на Valeo Foods Group.

Сделката открива нови възможности за растеж и за двете компании. "Престиж" ще се възползва от мащаба, експертизата и международния обхват на Valeo, докато Valeo Foods Group ще разшири международното присъствие на двете компании чрез използване на общите им експортни възможности в Централна и Източна Европа.

Синергията между двете компании се очаква да:

ускори растежа на българския пазар чрез създаване на нови възможности за кръстосани продажби;

подпомогне разширяването в нови продуктови категории;

разшири международния им обхват чрез използване на общите им експортни възможности.