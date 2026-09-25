Съвместната инициатива с Фондация „Нашите недоносени деца“ и „Национална картова и платежна схема - bcard blink”, улесняват даренията за преждевременно родените деца и техните семейства чрез мигновен blink превод по мобилен номер

5754 Снимка: Уникредит Булбанк

УниКредит Булбанк, Фондация "Нашите недоносени деца" и "Национална картова и платежна схема - bcard blink", част от БОРИКА АД дават началото на съвместна кампания за подкрепа на недоносените деца и техните семейства чрез дарения с blink превод по мобилен номер. Тя се реализира в рамките на инициативата "Заедно за недоносените деца" на фондацията и ще подпомогне различните направления, в които организацията работи за осигуряване на по-добра грижа за преждевременно родените деца и техните семейства - от престоя в неонатологичните отделения до периода след изписването и първите години от развитието на детето.

В България всяка година се раждат около 6000 недоносени бебета, а нуждата от подкрепа често продължава дълго след изписването от болницата. Затова Фондация "Нашите недоносени деца" работи в няколко ключови направления: подобряване на болничната среда в неонатологичните отделения, психологическа и консултативна подкрепа за семействата, ранно проследяване и терапии за децата, както и насърчаване на семейно ориентираната грижа и защита на правата на преждевременно родените деца и техните родители.

Средствата, набрани чрез кампанията, ще подпомогнат тези дейности и ще достигнат до областите, в които нуждите на децата и семействата са най-големи. Клиентите на банката могат да се включат в каузата директно през приложението Булбанк Мобайл, където каузата ще бъде представена под името "Заедно за недоносените деца", като:

Запазят мобилния номер +359 887 545 446 в контактите на телефона си;

в контактите на телефона си; Отворят приложението за мобилно банкиране;

Изберат "blink превод по мобилен номер";

Изберат предварително запаметения номер +359 887 545 446 ;

; Въведат желаната сума и потвърдят превода.

"Когато преди години създадохме Фондация "Нашите недоносени деца", го направихме като родители, които знаят какво е да стоиш до кувьоза и да искаш повече от всичко детето ти да бъде добре. Днес сме до хиляди семейства, защото вярваме, че никой не бива да преминава през преждевременното раждане сам. В неонатологията най-големите победи понякога са невидими за останалия свят - още няколко качени грама, първото докосване, първият момент, в който семейството е най-после заедно у дома. След това идват нови надежди - за първата усмивка, първите стъпки и думички. Нашата работа е да помагаме тези победи да бъдат повече. А зад всичко, което правим, стоят нашите дарители - хората, които вярват, че тази работа има смисъл и благодарение на които можем да продължаваме. С тази кампания ви каним да бъдете един от тях", споделя Моника Златанова от Фондация "Нашите недоносени деца".

С настоящата инициатива УниКредит Булбанк продължава да развива възможностите за дигитално дарителство, които предлага на своите клиенти чрез blink превод по мобилен номер, реализиран съвместно с "Национална картова и платежна схема - bcard blink". От старта на услугата през декември миналата година клиентите на банката вече имаха възможност да подкрепят редица значими обществени каузи, сред които Фонд "Детско здраве" и стипендиантската програма "Готови за успех" на фондация BCause, обновяването на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", юбилейната кампания на WWF България "Природата има нужда от нас", както и инициативата на организацията за превенция и ограничаване на горските пожари в България.

Дарения чрез blink превод по мобилен номер могат да правят и клиенти на други банки, които предлагат услугата. Преводите до 150 евро се извършват без такса, без необходимост от въвеждане на IBAN и единствено чрез мобилния номер на съответната кауза.

За Фондация "Нашите недоносени деца"

Фондация "Нашите недоносени деца" е създадена през 2012 г. от родители за родители. Повече от 14 години организацията работи с мисията всяко недоносено бебе в България да получи най-добрата и съвременна грижа, а неговото семейство да има навременна, професионална и човешка подкрепа. Фондацията работи в партньорство с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна. В сътрудничество с международни организации и експерти в областта на ранното детско развитие тя развива програми и инициативи за устойчиво подобряване на грижата за преждевременно родените деца и техните семейства.