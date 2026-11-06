Снимка: Уникредит Булбанк УниКредит Булбанк е най-добрата банка за частно банкиране в България за трета поредна година

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УниКредит Булбанк бе отличена за трета поредна година като най-добра банка за частно банкиране в България от международните издания PWM (Professional Wealth Management) и The Banker в рамките на 18-ото издание на Global Private Banking Awards 2026. Отличието е признание за високото качество на услугите, експертизата на екипа и последователния ангажимент на банката да предоставя персонализирани решения и първокласно обслужване на своите клиенти.

"Да бъдем отличени за трета поредна година е признание за последователността, професионализма и високите стандарти, които екипите ни следват всеки ден. В центъра на нашата работа са клиентите и техните индивидуални потребности. Благодарим за тяхното доверие и за възможността да бъдем техен дългосрочен финансов партньор в управлението, съхраняването и развитието на тяхното богатство", коментира Борислав Генов, главен директор "Банкиране на дребно" в УниКредит Булбанк.

През годините УниКредит Булбанк последователно развива своите услуги за частно банкиране, като предлага индивидуални финансови решения, инвестиционно консултиране и достъп до международни възможности, съобразени с личните и бизнес цели на клиентите. Отличието от Global Private Banking Awards 2026 е поредно признание за ангажимента на банката към високо качество на обслужването и устойчиво създаване на стойност за клиентите.

"За нас това отличие е потвърждение, че създаваме реална стойност за клиентите си чрез индивидуален подход, дългосрочна визия и достъп до международната експертиза на групата УниКредит. Гордеем се, че сме доверен партньор на нашите клиенти в различните етапи от живота им и подпомагаме предаването на благосъстояние между поколенията. Благодарим за високата оценка и на екипа на Частно банкиране за отдадеността и високия професионализъм", каза Катя Зойкова, директор "Частно банкиране" в УниКредит Булбанк.

Отличието затвърждава позицията на УниКредит Булбанк като водещ партньор в управлението на благосъстоянието в България. Чрез съчетаването на задълбочена местна експертиза и достъп до международните възможности и ресурси на групата УниКредит, банката продължава да подкрепя своите клиенти в реализирането на техните финансови цели и дългосрочни планове.