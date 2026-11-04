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Трима късметлии, които пазаруват в Kaufland, ще имат възможност да спечелят незабравимо изживяване за двама на полуфиналите на UEFA Champions League. Кампанията стартира на 2 ноември и ще продължи до 13 декември 2026 г. Всяка от трите големи награди включва двоен билет за полуфинален мач от турнира, самолетни билети за двама, две нощувки в хотел, трансфери между летището и хотела и застраховка при пътуване.

За да се включат в играта, клиентите трябва да пазаруват в Kaufland със своя Mastercard, издадена от УниКредит Булбанк. Всеки изразходвани 50 евро с една карта в периода на кампанията дават право на едно участие в тегленето, независимо дали сумата е достигната с една или повече покупки. Така например покупки на обща стойност 100 евро дават две участия, а 150 евро - три. Необходимо е клиентите да се регистрират и чрез специалната онлайн форма на кампанията до 13 декември.

Освен трите големи награди участниците могат да спечелят и 150 рекламни артикула на UEFA Champions League - 50 тениски, 50 раници и 50 бутилки.

Пълните условия на играта вижте тук.

*Картата Mastercard трябва да бъде издадена от УниКредит Булбанк

Съдържание на: УниКредит Булбанк
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