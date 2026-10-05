Емблематичната сграда ще съчетае 120 резиденции с хотелско обслужване, бутиков хотел и целогодишна среда за живот и отдих.

8534 Снимка: Grand Hotel Varna

На 2 октомври 2026 г. в к.к. "св. св. Константин и Елена ", със стилна церемония по "първа копка" се даде официален старт на проекта за реконструкция на една от най-емблематичните сгради в България - Grand Hotel Varna. Ден по-рано, на 1 октомври, стартираха и продажбите на 120-те брандирани резиденции в комплекса. Завършването на сградата е предвидено за 2028 г.

Проектът съчетава частни резиденции, бутиков хотел със 72 стаи, спа и уелнес зона, собствен парк и целогодишна социална и търговска среда. Амбицията на екипа е да създаде място за пълноценен живот и приятен престой през всички сезони.

Реконструкцията на емблематичния Grand Hotel Varna ще съхрани характерния му архитектурен облик и ще въведе съвременни удобства и технологии за повече комфорт и енергийна ефективност. Проектът предвижда максимално запазване на фасадите, високоефективно остъкляване, вътрешна изолация и интелигентно управление на сградата.

Снимка: Grand Hotel Varna

120 частни резиденции с хотелско обслужване по модела "Branded Residences"

Проектът ще представи първата в България сграда, функционираща по световния модел Branded residences (брандирани жилища). Водещата концепция в съвременния премиум жилищен сегмент обединява предимствата на частния дом с услугите и стандарта на висок клас хотел - професионално управление, поддръжка, консиерж услуги и достъп до разнообразна инфраструктура. Собствениците на частни резиденции ще получават първокласна поддръжка и достъп до услугите, удобствата и инфраструктурата на Grand Hotel Varna.

Комплексът е разположен върху парцел с площ от 20 750 кв.м и е с разгъната застроена площ от 31 123 кв.м. В него са предвидени 120 частни резиденции с индивидуална площ между 70 и 410 кв.м. Те са проектирани по начин, който да гарантира уединението и комфорта на живущите - с независим достъп, който функционално отделя жилищната част от хотелската.

Снимка: Grand Hotel Varna

Вътрешни дворове, които създават усещане за самостоятелна къща, тавани с височина до 4 метра и панорамни гледки към морето са сред отличителните решения в проекта. Сред тях е и апартамент с дневна, достигаща 5 метра височина, а резиденциите на последния етаж разкриват гледки в обхват до 180 градуса. Различните жилищни концепции могат да бъдат разгледани на сайта на Grand Hotel Varna.

Проектът включва нов подземен паркинг на две нива с над 380 места за собствениците и посетителите на обществените зони, като местата за собственици са подготвени за монтаж на зарядни станции за електромобили по заявка.

Снимка: Grand Hotel Varna

Несъмнено основното предимство на комплекса са премиум услугите, от които живущите ще могат да се възползват. Денонощна рецепция и 24/7 консиерж за лесна поръчка на трансфери, резервации за активности, приемане на пощенски пратки, посрещане на гости и организиране на персонални услуги. Сигурността е гарантирана чрез постоянна жива охрана, видеонаблюдение и интелигентни системи за контрол на достъпа. За битовия комфорт ще се грижи екип за ежедневна поддръжка на общите части, абонаментно и основно почистване на дома, пране и химическо чистене, технически и монтажни услуги. За максимално улеснение са предвидени специализирани грижи преди пристигане (напр. предварително зареждане на дома) и след престой, както и съвременни инженерни решения като централизирано управление на отпадъците.

Всички апартаменти се издават завършени "до ключ" - с изпълнени бани, стени и настилки, инсталирани индивидуални климатични системи, интериорни врати и подготвени инсталации.

Част от концепцията на комплекса е да създаде среда за активен и социален живот през всички сезони със спа и уелнес зона от около 2000 кв.м, вътрешен и външен басейн, модерен фитнес и собствен парк от 15 хил. кв.м с алеи за разходка. На партерното ниво "Подиумът" обединява над 25 търговски и обслужващи пространства, сред които ресторанти, магазини, сладкарница и лоби бар.

Снимка: Grand Hotel Varna

Иновативна "Рентал програма" се предлага за част от апартаментите

Тя е насочена към хора с интерес в инвестиционните имоти, търсещи надежден пасивен доход, като те ще могат да предоставят апартамента си за професионално хотелско управление.

Всички включени в програмата апартаменти участват в общ приходен пул и се управляват като част от цялостен хотелски продукт по единни правила и стандарт на обслужване под бранда Grand Hotel Varna.

Моделът позволява на собствениците да разполагат с имот в комплекс с хотелска инфраструктура и професионално управление, без лично да се ангажират с организацията на краткосрочното отдаване.

Снимка: Grand Hotel Varna

Инвеститор на проекта е "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА РЕЗИДЪНС" ООД със съдружници "ПЛАНЕКС ХОЛДИНГ" и "ГХВ-Инвест". "Планекс" има над 30 години опит в строителството и реализацията на мащабни проекти, сред които детската болница "Света Анастасия" в Бургас и хотел "Интернационал" в Златни пясъци, отличен със "Сграда на годината" за 2013 г., както и редица други хотелски и търговски обекти. "ГХВ-Инвест" е представлявано от Владимир Филипов, чийто професионален път започва преди 30 години именно в Grand Hotel Varna. Партньорството обединява строителна и инвестиционна експертиза с дългогодишен опит в управлението на висококатегорийни хотели.