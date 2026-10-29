Снимка: Уникредит Булбанк Над 200 доброволци от УниКредит България се включиха в Зеления ден 2026

2616 Снимка: Уникредит Булбанк

За четвърта поредна година УниКредит България организира своя традиционен Зелен ден, който се проведе на 24 октомври 2026 г. Различни инициативи в осем града бяха реализирани според конкретните нужди на местните общности. В тях се включиха над 200 служители на банката, техните семейства и приятели в доброволчески акции в различни райони на страната с цел опазване на природата и подобряване на градската среда.

Снимка: Уникредит Булбанк

Тази година Зеленият ден на УниКредит се отличи с целенасочен подход към нуждите на всяка отделна общност. Вместо еднакви дейности на всички локации, доброволците бяха разпределени в различни екипи и насочени към инициативи, съобразени с конкретните предизвикателства и потребности на съответните населени места. Така в рамките на един ден бяха реализирани десет различни проекта в София, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Варна и Благоевград, оставяйки устойчив и измерим принос за местната среда.

В различните градове доброволците се включиха в почистване и облагородяване на обществени пространства, засаждане на дървета, изграждане на образователни зони на открито и дейности в защитени природни територии. Подходът, съобразен с местните нужди, позволи всяка акция да има реален ефект и да допринесе за подобряване качеството на живот на хората в съответната общност.

Сред акцентите на Зелен ден 2026 бяха облагородяването на пространството около централния вход на Южен парк в София, почистването на влажната зона в Долни Богров, засаждането на фиданки в района на Кремиковци, както и дейности в защитени природни територии и обществени пространства в цялата страна. В Плевен доброволците изградиха класна стая на открито и почистиха пътеката до хижа "Среброструй" в парк "Кайлъка", а в Бургас подготвиха кръгов маршрут в защитената местност "Устие на река Изворска". Доброволците в Стара Загора почистиха парк "Бедечка", а тези във Варна запретнаха ръкави и облагородиха района на Аладжа Манастир. В Благоевград инициативата събра колеги, които облагородиха междублоково пространство, а в Пловдив вече се радвам на по-приветлив вело-парк.

Снимка: Уникредит Булбанк

"Благодаря на всички колеги, които и тази година показаха, че са не само отлични професионалисти и банкери, но и активни граждани с отношение към средата, в която живеем. Зелен ден е специална инициатива, защото дава възможност на хора от различни екипи и градове да се обединят около обща кауза и чрез конкретни действия да оставят положителна следа в своите общности. Гордея се, че всяка година колегите избират да отделят от времето и енергията си в подкрепа на природата и местните общности", каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

"В лицето на УниКредит Булбанк виждаме партньор, който последователно ангажира служителите си в зелени доброволчески инициативи. Вярваме в силата на хората като двигател за позитивна промяна. Общите усилия, прекият досег с природата и видимите резултати от акциите вдъхновяват гражданската активност и желанието за нови добри дела. За нас е особено важно, че тези инициативи се осъществяват в сътрудничество с отговорните институции и подкрепа на активни местни общности и каузи, които по този начин получават повече видимост и подкрепа", коментира Йорданка Славова, изпълнителен директор на Българска фондация Биоразнообразие.

Зеленият ден е част от дългосрочния ангажимент на УниКредит към устойчивото развитие и опазването на околната среда. Чрез подобни доброволчески инициативи банката насърчава активното участие на своите служители в каузи с положителен принос за обществото и природата.