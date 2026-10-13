Новите изисквания на Mastercard за офлайн плащания влизат от началото на 2027 г.

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Когато през април 2025 г. Испания и Португалия бяха засегнати от прекъсване на електрозахранването, около 55 милиона души изведнъж се оказаха в невъзможност да извършват дигитални плащания. Mastercard обявява нови правила за офлайн плащания в европейската си мрежа. Те са предназначени да подпомогнат извършването на транзакции при прекъсване на мрежовата свързаност или при извънредни ситуации, засягащи електрозахранването.

От февруари 2027 г. всички новоиздадени карти Mastercard в цяла Европа ще могат да извършват офлайн плащания. До май 2027 г. всички нови и подменени платежни терминали също ще трябва да поддържат тази функция.

След като изискванията бъдат въведени в цяла Европа, хората ще могат да използват чип и ПИН код по време на прекъсване на електрозахранването, за да плащат за стоки от първа необходимост в супермаркети, хранителни магазини, бензиностанции и аптеки, както и на автомати за билети.

Офлайн плащанията функционират чрез сигурно съхранение на лимитите за разходи в чипа на картата. Ако терминалът загуби връзка, плащането може да бъде одобрено локално до лимит от 200 евро на транзакция, предварително определен от банката на картодържателя. След това се осъществява клиринг, за да се гарантира финансовата операция, когато връзката бъде възстановена.

Mastercard вече успешно внедри офлайн плащания в Дания, Швеция, Естония и Латвия. По време на неотдавнашната буря в Латвия плащанията с карти продължиха в магазини, захранвани от местни генератори. Тази пролет в Дания, когато техническа авария изолира терминалите от по-широката платежна система, кризисните процедури на Mastercard позволиха много транзакции да продължат при ключови търговци.

След координация с партньори, национални правителства, регулаторни органи и централни банки, Mastercard сега разширява мащаба на тази възможност в цяла Европа.

Внедряването се основава на мерките, предприети от Mastercard през последните 12 месеца, включително инвестиции в местна инфраструктура и киберсигурност, с цел укрепване на устойчивостта на европейските платежни мрежи.

„Когато има прекъсване на електрозахранването или на мрежата, хората все пак трябва да купуват храна, гориво и лекарства“, заяви Brice van de Walle, Executive Vice President, Core Payments Mastercard Europe. „Видяхме, че офлайн плащанията могат да имат реално значение. Чрез разширяването на тази технология в цяла Европа можем да помогнем на хората да продължат да плащат за нещата, от които се нуждаят, дори когато се случи нещо неочаквано.“

Офлайн плащанията ще започнат да се предлагат през 2027 г. в следните европейски държави:

Държави с възможности за офлайн плащания

Албания, Андора, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания (включително Фарьорските острови и Гренландия), Естония, Финландия (включително Аландските острови), Франция (включително Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен [френската част]), Германия, Гибралтар, Гърция, Гърнзи, Унгария, Исландия, Ирландия, остров Ман, Израел, Италия, Джърси, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Северна Македония, Норвегия (включително Свалбард и Ян Майен), Полша, Португалия (включително Азорските острови и Мадейра), Румъния, Св. Елена, Асеншън и Тристан да Куня, Сен Пиер и Микелон, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Испания (включително Канарските острови, Сеута и Мелиля), Швеция, Швейцария, Обединеното кралство (включително Фолкландските острови, Южна Джорджия и Южните Сандвичеви острови), Ватикана

За Mastercard

Mastercard подпомага икономиките и дава възможност на хората в над 200 държави и територии по целия свят. Заедно с нашите клиенти изграждаме устойчива икономика, в която всеки може да просперира. Поддържаме широк спектър от възможности за дигитални плащания, като правим транзакциите сигурни, прости, интелигентни и достъпни. Нашите технологии и иновации, партньорства и мрежи се съчетават, за да предоставят уникален набор от продукти и услуги, които помагат на хората, бизнеса и правителствата да реализират най-големия си потенциал