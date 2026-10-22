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Кристоф Де Мил, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, беше удостоен с престижния приз "Буров" в категорията "Банково и финансово управление" от годишните награди на фондация "Атанас Буров". Победителите в тазгодишното издание на най-значимите отличия в областта на финансовото и индустриалното управление в България бяха обявени на специална церемония на състояла се на 21.10.2026 г. в "Гранд Хотел Милениум София". Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор (КФН), обяви и връчи наградата на кънтри мениджъра на KBC Group в България.

"Тази награда носи името на българския банкер и индустриалец Атанас Буров. Той е показал, че истинското богатство на една страна не е в нейните ресурси, а в доверието между хората и това да градиш бъдеще, и е превърнал банковото дело от чисто финансова дейност в мисия за развитието на България. За мен е чест да приема това отличие и да бъда заедно с други изключителни български банкери и индустриалци, носители на наградата. Бих искал най-сърдечно да благодаря на всички клиенти на ОББ и на всички мои колеги от Екип Синьо. Искам да споделя тази чест с тях. Убеден съм, че тази награда е също за всеки банкер днес, защото целият сектор се представя по-добре от всякога. Може да не съм роден в България, но да помагам за нейното бъдеще се превърна в лична привилегия за мен.", сподели Кристоф Де Мил, който е първият чужденец носител на знаковото отличие, носещо името на големия български банкер, индустриалец, политик и общественик Атанас Буров.

Снимка: ОББ

Призовете "Буров" се връчват ежегодно на изявени мениджъри в банковия и финансовия сектор и индустрията в България. Наградата е учредена през 1994 г. и отличава най-изявените банкери и индустриалци за техните постижения и цялостен принос. За първи път през тази година фондация "Атанас Буров" променя броя на категориите, в които се връчва призът и начина за номинирането, оценяването и определянето на победителите, което за разлика от предходните издания се осъществи по независима методология, разработена и администрирана от консултантската компания "Делойт" (Deloitte). Така, освен първият чужденец носител на приза, Кристоф Де Мил се превръща и в първия носител на наградата в категория "Банково и финансово управление" в новия формат на наградите.

Кристоф Де Мил е Кънтри тийм мениджър на KBC Group в България, председател на УС и главен изпълнителен директор на ОББ от първи януари 2025 г. Той идва в България през 2011 г. като член на кънтри тийма на KBC Group и изпълнителен директор на първата банка, собственост на белгийската група у нас - СИБАНК. През годините е изпълнителен директор "Банкиране на дребно" и "Дистрибуция" в СИБАНК, главен финансов директор на обединената ОББ и финансов директор за всички структури на KBC Group в България. Той е и първият иновационен лидер на KBC Group в България и генерален мениджър на Интеграционния офис между 2022 и 2024 г., който отговаря за интеграцията между ОББ и Райфайзенбанк България. През 2027 г. групата ще отбележи своите 20 успешни години на българския базар, а ОББ своята 35-годишнина.

 

Съдържание на: ОББ
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