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Кока-Кола ХБК България и Центърът за споделени услуги на Кока-Кола ХБК (BSO) спечелиха общо седем отличия на Career Show Awards 2026 - три златни, две сребърни и две бронзови награди. Признанията подчертават последователния подход на компанията към изграждането на силна работодателска марка и към привличането, развитието и ангажирането на таланти.

Първото златно отличие, в категория „Най-добър работодател - Финанси“, бе присъдено на Центъра за споделени услуги на компанията (BSO), който предоставя централизирани услуги в областта на финансите, счетоводството, човешките ресурси и мастър данните за всички 29 държави, в които Кока-Кола ХБК оперира в Европа и Африка. Наградата отличава последователните HR практики в подкрепа на ангажираността на служителите и развитието на таланти, сред които съвместната академия с Университета за национално и световно стопанство Coca-Cola Hellenic - UNWE Academy и Стажантската програма BSO Internship.

Снимка: Кока-Кола ХБК

Златно отличие за Кока-Кола ХБК България, в категория „Стратегия за привличане на таланти“, получи и кампанията „Supply Yourself with...“ („Осигури си...“), насочена към привличането на таланти в отдел „Техническа функция“. Чрез автентичните истории на служители от производствените центрове в Костинброд и Банкя кампанията показва възможностите за развитие в производството и логистиката.

„В основата на всяко отличие стоят хората - тяхната енергия, идеи и желание да правят компанията ни по-добро място за работа. Тези награди са признание за всички наши колеги, които всеки ден допринасят за културата ни на доверие, развитие и сътрудничество“, сподели Мая Цанкова, директор „Хора и култура“ в Кока-Кола ХБК България.

Третото златно отличие е отново за Центъра за споделени услуги (BSO), в категория „Стратегия за ребрандиране“, за създаването и внедряването на новото работодателско предложение „Успявай с нас“ (Excel With Us). Комуникационното послание надгражда съществуващата групова работодателска концепция „We Play to Grow and Win, Do You?“ и е разработено на базата на реални служителски прозрения, данни и отличителните характеристики на организацията. Целта му е да отрази спецификата на BSO и потребностите на ключовите талант сегменти.

Снимка: Кока-Кола ХБК

„Тази година, в която Центърът за споделени услуги (BSO) отбелязва 15 години, надградихме работодателското си позициониране със собствено EVP - „Успявай с нас“ (Excel With Us). То отразява това, което ни отличава като организация, и показва ясно възможностите за развитие, които предлагаме на талантите, с които заедно създаваме стойност за всички 29 пазара на Групата“, сподели Силвия Иванова, мениджър „Хора и култура“ в Центъра за споделени услуги на Кока-Кола ХБК (BSO).

Двете сребърни отличия са в категориите „Най-добър работодател - FMCG“ и „Стратегия за кариерно развитие“ и надграждат признанието за последователните усилия на Кока-Кола ХБК като работодател. Тази устойчивост в развитието на хората и работната среда се потвърждава и от сертифицирането на компанията за четвърта поредна година като Top Employer от Top Employers Institute. В основата на този подход са интегрирани инициативи, които дават по-голяма видимост на кариерните възможности, развиват лидерски компетенции и насърчават култура на непрекъснато учене и споделяне на знания.

Бронзово отличие в категория „Стажантска програма“ получи Coke Internship. Програмата подкрепя развитието на млади таланти чрез практически опит, обучения и възможности за успешен старт в професионалния им път.

С бронзово отличие в категория „Employer Branding стратегия“ беше отличена и цялостната Employer Branding стратегия на Кока-Кола ХБК България и Центъра за споделени услуги (BSO). Тя е насочена към утвърждаването на компанията като предпочитан работодател за млади таланти, опитни професионалисти и бъдещи лидери. Подходът съчетава иновативни инициативи, стратегически партньорства и активно участие на служителите като посланици на работодателската марка, като обхваща целия път - от привличането до развитието и задържането на талантите.

Сред инициативите, които подкрепят този ангажимент, е #YouthEmpowered. Вече девет години програмата помага на младежи да развиват практически знания и умения и да се подготвят за професионалния си път. До момента тя е достигнала до над 36 000 младежи в България, включително чрез активното участие на служители на компанията като ментори и лектори.

 

Съдържание на: Кока-Кола ХБК
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