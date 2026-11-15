Снимка: iStock by Getty Images Как дигиталните социални придобивки променят начина, по който компаниите се грижат за служителите

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Социалните придобивки отдавна са част от начина, по който компаниите привличат, мотивират и задържат хора. Днес обаче очакванията на служителите се променят. Те търсят не само стойност, но и удобство, бърз достъп и възможност да управляват придобивките си по същия лесен начин, по който използват останалите дигитални услуги в ежедневието си.

Именно затова все повече работодатели насочват вниманието си към дигитални решения, които улесняват както служителите, така и екипите, които администрират социалните придобивки.

Най-важното:

Дигиталните социални придобивки променят грижата за служителите, като правят придобивките по-лесни за използване, по-видими и достъпни по всяко време.

Мобилното приложение позволява на служителя сам да управлява придобивките си, което увеличава реалното им използване.

Pluxee комбинира няколко вида придобивки и канали за обслужване: мобилно приложение, десктоп портал и център за обслужване на клиенти.

По-малко администрация освобождава време на HR екипите за ангажираност и задържане на хората.

Удобството се превръща в част от самата придобивка

Една социална придобивка е истински полезна, когато е лесна за използване и гъвкава според различните нужди на потребителите. Дигиталният формат намалява необходимостта от физически документи, ръчно разпределяне и допълнителни административни стъпки.

За служителите това означава по-бърз достъп до информация, по-добра видимост върху наличностите и повече свобода при ежедневното използване. За работодателите това означава по-структуриран процес и по-лесно управление на различните решения за екипа.

Така дигитализацията не променя само начина, по който се предоставят социалните придобивки. Тя променя цялостното преживяване около тях.

Накратко: При избора на социална придобивка лекотата на ползване е критерий наравно със стойността, защото дигиталният формат премахва хартията и ръчното разпределяне.

Мобилното приложение вече е ключова част от изживяването

Все повече служители очакват основните услуги, които използват, да бъдат достъпни директно през телефона им. Социалните придобивки не правят изключение.

Чрез Pluxee приложението потребителите могат да управляват своите решения от едно място и да имат по-лесен достъп до важна информация в ежедневието си. Мобилното приложение превръща социалната придобивка от нещо, което служителят получава периодично, в услуга, която е постоянно достъпна и лесна за управление.

Това има значение и за работодателя. Колкото по-интуитивно е потребителското изживяване, толкова по-голяма е вероятността придобивката реално да бъде използвана и оценена от служителите.

Накратко: Преди да изберат решение, работодателите могат да проверят до каква степен служителят може независимо да използва и управлява услугата от телефона си, защото придобивка, която не се използва, не носи стойност на екипа.

Един партньор, повече възможности

Съвременната политика за социални придобивки рядко се свежда само до едно решение. Различните екипи имат различни потребности, а компаниите все по-често търсят гъвкавост и възможност да комбинират придобивки според своята HR стратегия.

Затова изборът на надежден партньор е важен не само за ежедневното администриране, но и за дългосрочното развитие на социалния пакет.

Pluxee Bulgaria предлага решения, които подкрепят работодателите в различни аспекти от грижата за служителите. В портфолиото от социални придобивки компаниите могат да открият различни възможности, които да комбинират според нуждите на своя екип и бизнес. Компанията предлага и достъпни опции за управление на услугите от мобилни и онлайн плащания до по-близки до навиците на "аналоговите" потребители нужди, като достъп до мобилно приложение, десктоп портал и център за обслужване на клиенти и крайни потребители, така че всеки потребител да получи съдействие бързо, лесно и по предпочитания от него канал.

Накратко: Партньор с няколко вида придобивки позволява социалният пакет да се разширява заедно с екипа, без компанията да сменя оператора и процесите си.

По-малко администрация, повече фокус върху хората

Една от най-големите ползи от дигитализацията е, че тя освобождава време.

Когато поръчките, управлението и достъпът до информация са организирани дигитално, HR и административните екипи могат да отделят по-малко ресурс за рутинни задачи и повече за инициативи, които имат по-силен ефект върху ангажираността и удовлетвореността на служителите.

Това е особено важно в среда, в която ролята на HR все повече се измества от чисто административна към стратегическа.

Накратко: Спестеното от поръчки и ръчно разпределение време е мярката, по която HR екипът може да оцени дигиталното решение, защото то се пренасочва към задържане и развитие на хората.

Дигиталното изживяване става част от employer brand-а

Начинът, по който една компания предоставя своите придобивки, също изпраща послание към служителите.

Лесният достъп, мобилното управление и модерните дигитални решения показват, че работодателят инвестира не само в самата придобивка, но и в начина, по който хората я използват.

В този смисъл социалните придобивки вече са част и от цялостното employee experience: от първото впечатление за компанията до ежедневното усещане за удобство и грижа.

Накратко: При сравняване на решения HR екипите могат да оценяват мобилното управление като част от employer brand-а, а не само като техническа функция.

Технологиите улесняват грижата за хората

Дигиталните социални придобивки не заменят човешкия подход. Те го подкрепят.

Когато технологията премахва излишните стъпки и прави услугите по-достъпни, работодателите могат да се фокусират върху най-важното: реалните нужди на своите хора.

Затова при избора на решение все по-важни стават не само самите придобивки, но и качеството на дигиталното изживяване, удобството за служителите и надеждността на партньора, който стои зад услугата.