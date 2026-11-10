Източник: Bultex99.com Как да почистим работните обувки от цимент и строителен прах?

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Циментът се отстранява най-лесно, преди да е стегнал - с хладка вода и мека четка, съобразно материала на обувките. Засъхналите налепи се почистват внимателно, без остри инструменти и силно търкане. Строителният прах се отстранява преди мокрото почистване, а след това обувките се оставят да изсъхнат на стайна температура.

Специалистите по работни обувки от Бултекс съветват замърсяванията да се почистват след всяка смяна. Така се избягва натрупването им по кожата, шевовете и подметките и се улеснява ежедневната поддръжка.

Защо циментът и строителният прах увреждат обувките?

Циментовите налепи втвърдяват замърсените участъци и затрудняват огъването им при ходене. Финият прах се задържа в шевовете и текстилните вложки, а при триене износва повърхността.

Особено внимание заслужават сгъвките, съединението между горната част и подметката и грайферите. Натрупаните в каналите на подметката замърсявания могат да влошат сцеплението.

Как се почиства мокър цимент?

Отстранете цимента възможно най-скоро с хладка вода и мека четка, без да го втривате в материала. При кожени и текстилни модели избягвайте обилното намокряне и накисването. Гумените ботуши обикновено позволяват по-обилно изплакване, но преди всичко следвайте указанията за конкретния модел.

Почистете внимателно шевовете и грайферите. Ако вътре е попаднал цимент, извадете стелките и проверете инструкциите за почистване на подплатата, преди да продължите.

Как се отстранява засъхнал цимент?

Втвърденият цимент не се разтваря само с вода. За да ограничите риска от повреда, работете поетапно:

Отстранете свободните частици

С мека четка почистете праха и парченцата, които се отделят лесно.

Повдигнете внимателно налепите

Използвайте пластмасова шпатула със заоблен ръб, без да натискате или да дърпате материала. Не използвайте ножове и телени четки.

Почистете останалите следи

Избършете с леко влажна кърпа, ако материалът го позволява. При упорити петна използвайте само препарат, подходящ за съответния вид обувки.

В случай че налепът не се отделя лесно, не го отстранявайте насила. Оцетът, киселинните препарати за цимент, белината и разтворителите могат да увредят материала и не бива да се използват без изрично одобрение от производителя.

Как се почиства строителният прах?

Строителният прах се отстранява преди мокрото почистване. В противен случай се превръща в кал, която се разнася по обувките и се задържа в шевовете и текстилните вложки.

Започнете с мека суха четка, като обърнете внимание на сгъвките, езика и зоната около връзките. При по-силно замърсяване свалете връзките, за да достигнете и до покритите участъци. Работете с леки движения, без силно търкане и излишно разпрашаване.

Почистете отделно подметките и каналите между грайферите. След като отстраните сухите частици, избършете гладката кожа и гумените повърхности с добре изстискана влажна кърпа. За набук и велур използвайте специална четка, а при текстилни модели следвайте указанията на производителя. Оставете обувките да изсъхнат напълно, преди да ги обуете отново.

Каква грижа изискват различните материали?

След основното почистване съобразете поддръжката с горната част на обувките:

гладка кожа - почистете с влажна кърпа и след изсъхване нанесете подходящ крем;

набук и велур - използвайте специална четка и продукти за тези материали;

текстил и мрежа - почиствайте с мека четка и подходящ препарат, без машинно пране, освен ако е разрешено;

гума - измийте с вода и мека четка, без крем за кожа.

При модели с водоустойчива мембрана избирайте продукти, съвместими с нея. Указанията на производителя са водещи.

Как да изсушим работните обувки?

Извадете стелките и оставете обувките на проветриво място, далеч от радиатори, печки и пряко слънце. Поставената вътре хартия помага да се поеме влагата и да се запази формата. Сменяйте я, когато се навлажни.

След пълното изсъхване нанесете подходящ продукт за поддръжка. Кремът подхранва кожата, а импрегнаторът ограничава намокрянето - двата продукта имат различна роля.

След почистването огледайте обувките за пукнатини, разлепени участъци и износени грайфери. Така по-лесно ще прецените дали са готови за следващата смяна, или е време за нов чифт. Добрият външен вид сам по себе си не е гаранция за надеждна защита.