Източник: Adobe Stock Имате няколко заема едновременно? 7 стъпки за по-добър контрол върху бюджета

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Вноска за потребителския кредит за ремонта, друга за хладилника на изплащане и трета за използваната сума по кредитната карта. Поотделно всяко плащане изглежда поносимо. Когато обаче към тях се добавят сметки, храна, транспорт и няколко неочаквани разхода през месеца, изведнъж свободните средства започват да не достигат.

Наличието на няколко заема не означава непременно финансово затруднение. Но ако проблемите се пренебрегват дълго, те могат да се натрупат бързо. Ето защо е важно да има общ поглед върху задълженията, тъй като всяко от тях има собствен срок, цена и дата на плащане. Следващите седем стъпки помагат да разберете какво натоварва бюджета ви и кои промени могат да бъдат най-полезни.

1. Съберете всички задължения на едно място

Ако информацията за единия заем е в банковото приложение, за другия идва по имейл, а третия следите по хартиен договор, лесно можете да пропуснете нещо важно. Запишете на едно място ключова информация, като например на кого колко дължите, колко плащате месечно и на коя дата, както и кога приключва изплащането. Впишете оставащата главница и текущите лихви и такси. Обикновена таблица на компютъра или просто тетрадка са достатъчни.

Разграничете оставащата главница от общата сума на бъдещите вноски. Главницата е невърнатата част от заетите пари, а вноските може да включват и лихви и такси. Ако обмисляш сериозно да приключиш заема по-рано, поискай от кредитора точната сума за погасяване към избрана дата.

Проверете и каква лихва се начислява при просрочие. Ако очаквате временно затруднение, попитайте кредитора дали може да се договори отсрочване или друга промяна в погасителния план. Уточнете кои плащания се отлагат, дали през това време се начислява лихва и как се променя общата сума за връщане.

2. Изчислете какво остава след необходимите разходи

Започнете от дохода, на който можете да разчитате. Бонус, който още не е потвърден, или неочаквани допълнителни приходи не са сигурна основа за редовни плащания. След това извадете необходимите разходи, като например за жилище, сметки, храна и здраве. Сравнете остатъка с общата сума на вноските.

Предвидете и разходите, които не идват всеки месец. Например годишен разход от 240 евро може да се калкулира като 20 евро на месец. По този начин годишната сметка няма да бъде толкова неочаквана. Добре е и да имате малък резерв за непредвидени разходи, разбира се, съобразен с възможностите ви. По този начин разполагате със сметка, която дава ориентир откъде може да започнете. Ако доходът стига, но парите липсват на определени дати, следва да се обърне внимание на падежите. Ако има постоянен недостиг, тогава трябва да се предвидят възможности за промяна в разходите и доходите и да се обсъдят плащанията с кредиторите навреме. Ако остават свободни средства след необходимите разходи, вноските и заделеното за резерв, можете да обмислите предсрочно погасяване.

3. Подредете плащанията около датите на доходите

Например получавате заплата на 15-о число, а две вноски са дължими на 5-о и 10-о число. Дори месечният доход да покрива всички разходи, първата половина на месеца може да бъде напрегната. Затова е важно част от предходната заплата да остане за тези плащания.

Отбележете важните дати в календар - дати за постъпване на доходи и датите на падеж. При получаване на заплатата отделете средствата за вноските до следващия доход. Това помага да не приемате цялата наличност по сметката за свободни средства. Полезни са и напомнянията няколко дни преди падежа.

Може да попитате и кредитора дали допуска промяна на датите за плащане и при какви условия. По-удобният график може да облекчи организацията. Това обаче няма да помогне при траен недостиг на средства.

4. Изберете кой заем да погасявате по-бързо

Когато покривате необходимите разходи и всички дължими вноски, допълнителните средства могат да ускорят изплащането. Единият подход е да ги насочите към задължението с най-висока лихва. Така ще ограничите бъдещите лихвени разходи. Преди това обаче проверете условията за предсрочно погасяване.

Другият подход е да се фокусирате върху заема с най-малка оставаща главница. Той може да не донесе най-голяма икономия, но с по-бързото премахване на едно задължение си осигурявате допълнителна мотивация да продължите усилията по покриването на другите заеми.

И в двата случая продължавате да плащате необходимите вноски по останалите заеми. В практиката първата стратегия се нарича "Лавина", а тази, която се фокусира върху по-малкия кредит - "Снежна топка". При потребителските кредити имате право на пълно или частично предсрочно погасяване, което намалява разходите за оставащия период. Но първо поискайте информация как се извършва то, дали се дължи обезщетение и в какъв размер.

5. Сравнете по-ниската вноска с общата сума за връщане

Ако досегашните плащания ви затрудняват или намирате по-добри условия, може би е редно да помислите за рефинансиране на кредит. При него съществуващо задължение се погасява чрез нов заем. Когато така се заменят няколко заема, те могат да бъдат обединени в едно общо плащане.

Преди да започнете да сравнявате оферти, е добре предварително да сте наясно с целта си. Дали искате по-ниски общи разходи или една по-поносима месечна вноска? Двете невинаги вървят ръка за ръка. По-дългият срок може да освободи средства за основните нужди, но да увеличи общата сума за връщане.

Например, нека разгледаме случай на микро кредит рефинансиране, при който плащате общо 300 евро месечно и всички кредити приключват след 12 месеца. Това са общо задължения в размер на 3600 евро. Нов заем с вноска 170 евро за 24 месеца би означавал 4080 евро, но по този начин бъдещите плащания нарастват с 480 евро.

Това е условен пример, без допълнително получени пари и други допълнителни разходи по кредита. В действителност заемите често приключват по различно време и общата сегашна вноска може постепенно да намалява.

Затова сравнете всички оставащи плащания с общите разходи при новия вариант. Годишният процент на разходите или ГПР помага да оцените годишното оскъпяване, но гледайте също срока и общата дължима сума. КЗП препоръчва да сравните параметрите в стандартния европейски формуляр с тези в проекта на договора.

6. Заделете малък резерв за непредвидени разходи

Повредена пералня, неотложни медицински разходи или други непредвидени случаи могат да затруднят всеки бюджет. Ако за тях употребите парите за някоя вноска, рискувате да закъснеете с плащането. Малкият резерв помага да посрещнете поне част от един такъв разход, без веднага да търсите още един заем.

На пръв поглед е нелогично - да спестявате, след като основният фокус е да изплатите задължение. Много рядко обаче изплащането на няколко заема е краткосрочен въпрос. Най-често е маратон, който включва месеци или дори години. Изплащането на подобно задължение изисква проява на реализъм. Тук идва нуждата от създаването на малък резерв за непредвидени разходи.

Например, ако намалите несъществените разходи с 20 евро месечно и заделяте тази сума, за половин година ще съберете 120 евро. Те няма да покрият всяка ситуация, но могат да намалят недостига. Дръжте резерва от всички останали средства за ежедневни покупки и пазете достъпа лесен при нужда.

7. Следете плана и реагирайте преди следващото затруднение

Отделяйте няколко минути седмично, за да проверявате предстоящите плащания. Веднъж месечно поглеждайте падежите и очакваните дати за постъпване на доходи, следете и дали не изразходвате повече средства от предвиденото.

Така може да реагирате своевременно, ако забележите, че ще имате затруднение с плащане на някое задължение. Важно правило е да държите отворена комуникация със своя кредитор. Ако очаквате затруднение със следващата вноска, свържете се с кредитора предварително и обяснете ситуацията си. Попитайте дали са възможни разсрочване, временно отсрочване или друга промяна в погасителния план. Преди да приемете предложение, уточнете новите срокове, размера на вноските и общата сума за връщане.

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