Общият размер на инвестицията е в размер на над 16 млн. евро и цели да помогне стотици млади хора да развият уменията, увереността и възможностите, необходими за успешното им бъдеще

7255 Снимка: Уникредит Булбанк

Фондация УниКредит обяви подновяването на сътрудничеството си с Teach For All и Джуниър Ачийвмънт Европа. Над 16 млн. евро ще бъдат инвестирани през следващите три години в подкрепа на образованието, развитието на умения и намаляването на образователните неравенства в Европа, включително в България.

Инициативата беше представена по време на конференцията "Отвъд академичните резултати: Европейски диалог за бъдещето на образованието" в Рим. В нея участваха представители на Фондация УниКредит, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Teach For All и Джуниър Ачийвмънт Европа, както и лидери в образованието, политици и експерти.

Решението идва в ключов момент за образователните системи в Европа. Данните от последното изследване PISA на ОИСР показват, че България продължава да се сблъсква със значителни предизвикателства. Едва 42% от 15-годишните ученици достигат поне базово ниво на грамотност по четене при средно 69% за участващите държави, а само 1% са сред учениците с най-високи резултати по четене.

"Данните са категорични: достъпът до качествено образование за всеки млад човек е не само обществен приоритет, но и инвестиция в бъдещето на Европа. Във време, когато технологиите променят начина, по който учим, работим и участваме в обществото, трябва да гарантираме, че никой млад човек няма да остане назад", каза Андреа Орчел, председател на Фондация УниКредит и главен изпълнителен директор на УниКредит.

Чрез подновеното партньорство с Teach For All Фондация УниКредит ще продължи подкрепата си за образователни инициативи в България чрез "Заедно в час", насочени към разширяване на достъпа до качествено образование и създаване на повече възможности за развитие на ученици и преподаватели.

През предходния период на партньорство "Заедно в час" реализира следните резултати:

71 600 достигнати ученици;

достигнати ученици; 142 включени училища;

включени училища; 1 100 подкрепени учители и образователни лидери;

подкрепени учители и образователни лидери; Над 300 ученици участваха в обучения по финансова грамотност, водени от доброволци на УниКредит.

"Качественото образование е много повече от издържани изпити и получени дипломи. То помага на младите хора да разгърнат потенциала си и им дава увереност. В България дали едно дете ще има достъп до качествено образование, все още твърде много зависи от възможностите на семейството му. Подкрепата на Фондация УниКредит ни позволява да работим точно там, където необходимостта е най-голяма, и да подкрепяме учителите, които премахват пречките пред ученето и дават криле на своите ученици", сподели Траян Траянов, изпълнителен директор на "Заедно в час".

Партньорството с Джуниър Ачийвмънт Европа също ще продължи да подкрепя младите хора в България чрез програми, насочени към предприемачество, финансова грамотност, пригодност за заетост и умения за бъдещето.

През последните три години Джуниър Ачийвмънт България допринесе за резултатите на програмата чрез:

Над 16 500 достигнати ученици;

достигнати ученици; Над 220 училища от цялата страна , включително много в малки населени места;

, включително много в малки населени места; Над 500 обучителни активности с общо повече от 7 200 часа обучение;

Над 410 доброволци от бизнес общността, които внесоха практически опит в класната стая като ментори, гост-лектори и домакини на фирмени посещения. Те дадоха на учениците реални примери за подражание и пряка връзка между наученото в училище и бъдещата им кариера.

"Програмата ни "Презареди бъдещето си" е насочена към основните причини за ранното отпадане от училище. При включването си в програмата партньорските училища посочиха липсата на мотивация, ограничената подкрепа от семейството, финансовите затруднения и икономическата миграция като основни фактори за отпадането на ученици. Дейностите по програмата адресират директно тези предизвикателства. Финансовата грамотност помага на учениците и техните семейства да вземат по-добри финансови решения, кариерното ориентиране и срещите с представители на бизнеса показват реалните професионални възможности, а практическите предприемачески дейности изграждат увереност и мотивация. През пилотната година училищата отчетоха повишена мотивация като основен резултат в 20 от 24-те проведени активности. Много от дейностите са насочени към ученици от 9. до 11. клас - етапът, в който партньорските училища най-често губят ученици. Все по-често програмите се интегрират в учебния процес през цялата учебна година, вместо да се реализират като еднократни събития. Това осигурява постоянна подкрепа за учениците", каза Венцислава Венкова, регионален координатор на Джуниър Ачийвмънт България.

Подновените партньорства ще разширят значително своя обхват и амбиции през следващите три години. В цяла Европа Teach For All има за цел да достигне до над 220 000 допълнителни ученици, да ангажира повече от 2 700 училища и да подкрепи развитието на бъдещи образователни лидери. Джуниър Ачийвмънт Европа си поставя за цел да предостави над 500 000 допълнителни обучителни възможности и да достигне до повече от 2 000 училища.

Фондация УниКредит затвърждава своя ангажимент към младите хора в България и продължава сътрудничеството си със "Заедно в час" и Джуниър Ачийвмънт България. Целта е да подпомогне развитието на знанията, уменията и увереността, от които те се нуждаят, за да разгърнат своя потенциал и да успеят в един бързо променящ се свят.