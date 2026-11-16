Снимка: Уникредит Булбанк Fitch Ratings присъди рейтинг 'A-' със стабилна перспектива на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и УниКредит Лизинг

5479 Снимка: Уникредит Булбанк

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings присъди дългосрочен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating - IDR) от 'A-' със стабилна перспектива на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и УниКредит Лизинг. Дългосрочният им рейтинг е приравнен с този на УниКредит Булбанк и УниКредит Груп.

Според Fitch рейтингите на двете дружества отразяват тяхната стратегическа значимост за бизнеса на УниКредит в България, както и високата степен на интеграция с УниКредит Булбанк.

За УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД рейтингова агенция Fitch отбелязва значимото място на дружеството в сегмента на потребителското кредитиране. В доклада се посочва, че компанията функционира като неделима част от бизнес модела на УниКредит в България, като използва общи политики, процеси и стандарти за управление на риска. Според агенцията дружеството има съществен принос за развитието на потребителското финансиране и за разширяването на продуктовото предложение към клиентите.

По отношение на УниКредит Лизинг ЕАД Fitch подчертава водещата роля на дружеството в предоставянето на лизингови решения за корпоративни и индивидуални клиенти. Агенцията отчита тясната обвързаност на компанията с банката чрез обща стратегия, управление, контролни функции и рамка за управление на риска. Според Fitch дейността на УниКредит Лизинг е важна част от цялостното финансово предложение на групата на българския пазар.

През октомври 2026 г. Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на УниКредит Булбанк на ниво 'A-' със стабилна перспектива. Настоящите оценки за УниКредит Кънсюмър Файненсинг и УниКредит Лизинг допълват картината за стабилното представяне и значимата роля на дружествата в групата на УниКредит в България.

Вижте пълните доклади на Fitch Ratings на следните линкове: