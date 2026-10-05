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ДЗИ e големият победител в 18-тото издание на най-престижния конкурс в сферата на застраховането и осигуряването в България - "Застраховател на годината", "Пенсионноосигурително дружество на годината", "Застрахователен брокер на годината". Дружеството, което през тази година отбелязва 80-годишния си рожден ден, спечели приза за "Застраховател на годината" в двете водещи категории - Общо застраховане и Животозастраховане - признание, което затвърждава водещата позиция на ДЗИ на застрахователния пазар в страната. Отличието в категория Общо застраховане бе връчено на Коста Чолаков, председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ, от Васил Големански, председател на Комисия за финансов надзор, а в Животозастраховане от Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор. Това стана по време на официалната церемония, която се състоя в София на Деня на застрахователя - 1 октомври.

Снимка: ДЗИ

"Да получим отличията в двете водещи категории "Застраховател на годината - Общо застраховане" и "Застраховател на годината - Животозастраховане" в годината, в която ДЗИ празнува своя 80-и рожден ден, е важно признание и повод за гордост за всички нас. Използвам възможността да поздравя преди всичко нашите клиенти за доверието, което ни гласуват, нашите партньори, служители и агенти за професионализма и отдадеността в работата и в стремежа да предоставяме сигурни, модерни и ефективни решения във всички сфери на застраховането. Тези награди са доказателство, че днес не само пазим традициите на най-утвърдената застрахователна компания в България, но и успешно изграждаме бъдещето на застраховането чрез иновации, дигитализация и още по-висок стандарт на обслужване.", споделя Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Снимка: ДЗИ

Наградите са поредното доказателство за водещите позиции на ДЗИ както в общото застраховане, така и в животозастраховането и поредното признание за застрахователя като един от най-разпознаваемите и утвърдени брандове в България. ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основано през 1946 г. Компанията е част от белгийската банково-застрахователна група KBC от 2007 г. ДЗИ разработва и предлага пълна гама продукти в направленията Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините ДЗИ печели многократно признанието за застраховател на годината от най-престижните награди в страната, като е единственият застраховател, който вече за трети път печели приза и в двете категории в една и съща година. ДЗИ е едновременно "Застраховател на годината - Общо застраховане" и "Застраховател на годината - Животозастраховане" за 2011, 2013 и 2025 г.

Организатори на наградите са Университетът по застраховане и финанси (УЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери, които отличават най-добрите застрахователи, осигурители и застрахователни брокери, като ги оценяват по ясни и конкурентни критерии, показващи обективно техните постижения през изминалата година.

 

Съдържание на: ДЗИ
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