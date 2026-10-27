снимка: iStock Дивидентни акции: Как да изградим портфейл за истински пасивен доход

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Има няколко реални възможности за постигане на пасивен доход и една от най-установените такива е свързана с дивидентите от компании, чийто акции могат свободно да бъдат закупени от финансовите пазари.

Тази статия цели да бъде едно практично, кратко, но изчерпателно ръководство за постигане на пасивен доход от дивидентни акции. Защото покупката на компании, изплащи дивидент, е само една от стъпките, които съставляват добрата инвестиционна стратегия.

Нужен е ясен план с отговор на конкретни въпроси, същинско разбиране за това как работят дивидентите и дивидентната доходност и не на последно място, какво представлява данък дивидент.

Какъв пасивен доход искаме от дивиденти

Преди изграждането на портфейла от дивидентни акции и подготовката за най-сладкия момент - прибирането на пари от дивиденти - инвеститорът трябва да си зададе въпроса: какъв пасивен доход цели да постигне. Този въпрос е изключително централен и идва на първо място, защото на база на него ще се вземат последващи решения, които да оформят цялостната стратегия за инвестиране. Тук се има предвид нетна сума - реално оставащите средства след данъци и такси.

Има и няколко допълнителни въпроса, които също трябва да бъдат изяснени. За какво ще се използва доходът - за покриване на месечни разходи, за конкретна спестовна цел или просто за дългосрочно увеличение на инвестиционния портфейл. Ако сте определили месечна сума, която искате да получавате, добре е тази стойност да се изчисли и на годишна база. От значение е и дали целта се измерва в днешни пари. В случай че отговорът е да, трябва да се вземе предвид инфлацията, която вероятно ще обезценява стойността на парите в хоризонта на следващите няколко години.

След като целта за пасивен доход е ясно зададена, следва да се определи с какъв капитал започва инвестирането и за какъв период е планирано то. Капиталът се разделя на начален капитал и на бъдещи вноски, които да увеличат стойността на портфейла.

Свързан с всичко споменато до момента е и въпросът за това дали доходът от дивиденти ще се изполва сега или ще се реинвестира. Това има пряка връзка с целта. Ако целта е да се допълва месечния бюджет, дивидентите се използват на момента. Но в случай, че хоризонтът е по-дълъг, това позволява дивидентите да се реинвестират и така позициите на пазара да стават още по-големи, сътоветно и да носят по-висок дивидент с времето.

Изграждане на портфейл от дивидентни акции

След като най-основните въпроси са отговорени и стратегията има своята концептуална основа, време е да започне и изграждането на портфейла. Условно този процес има два главни аспекта: кои компании заслужават място в портфейла и как те се допълват една до друга в самия портфейл. Първия аспект е свръзан с това дали компанията е добър и надежден източник на дивидент, а вторият опира до диверсификацията - до колко рискът е под контрол и портфейлът устойчив на различни негативни сценарии.

Как да подбираме компании

Стане ли дума за дивиденти, инстинктът ни казва да гледаме дивидентната доходност и да се фокусираме главно върху нея. Разбира се, това е важен критерий, но гледан в изолация, той поставя доходността на портфейла под сериозна опасност. Затова ще разгледаме комбинация от няколко критерия, с които да оценим не просто дивидента, но и шанса той да бъде изплащан редовно, дългосрочно, а в даден момент дори да бъде и увеличаван. Това неимоверно е свързано с фундаментите на компанията и колко са добри те.

Нека първият критерий да бъде дивидентната доходност - колко е годишния дивидент на акция като процент от текущата й цена. Но след това ще обърнем внимание на историята на дивидента - от колко години се дава, увеличаван ли е и прекратяван ли е бил в трудни години. Ще погледнем на дивидентите и спрямо печалбата - така нареченото payout ratio. То ни показва каква част от печалбата на фирмата се преразпределя към акционерите.

Следват и някои критерия, които не са пряко обвързани с дивидентите, но са от съществено значение за състоянието на компанията. Тук списъкът не е изчерпателен, а по-скоро необходим минимум. Той може да бъде надграден спрямо инвеститора и метриките на бизнеса, които той смята за най-важни.

Поглеждаме към свободния паричен поток - той ни показва колко пари генерира бизнесът от оперативна дейност, минус капиталови разходи. Поглеждаме задълженията и лихвените разходи, за да видим с какво се конкурират плащанията за дивидент, както и обръщаме внимание на източниците на приходи - важно е да разбираме точно откъде бизнесът генерира кеш, тоест какви продукти и услуги продава.

Основи на диверсификацията в дивидентния портфейл

Щом имаме критериите, по които да оценим дали една компания заслужава място в нашия дивидентен портфейл, е време да обърнем внимание на това как компаниите се комбинират помежду си в самия портфейл. И тук се има предвид следното - ако искаме да управляваме риска, избягваме твърде голяма концентрация на дивидентен доход от една компания или от един сектор, в който оперират компании.

Трябва да си дадем отговор на въпроса: възможно ли е компании, носещи значителна част от дивидентния доход на портфейла, да бъдат едновременно засегнати от едно негативно събитие? Ако отговорът е да, то трябва да ни светне червена лампа и да проверим до каква степен доходът ни зависи от един общ риск. При добавяне на нови акции е важно да се оцени дали се добавя нов различен източник на доход или се увеличава съществуваща зависимост.

За пример, ако портфейлът съдържа технологични акции с висока дивидентна доходност, добавянето на по-консервативни компании, производители на хранителни стоки с богата история на изплащания на дивиденти може да има различни ползи. Тези компании могат да предлагат по-ниска доходност, но тя да е по-устойчива на промени в икономическите цикли, които понякога силно удрят технологичния сектор.

Разбира се, диверсификацията не опира само до сектори. Тя може да се разглежда по държави, валути и други критерии. Колко голяма и базирана на какво ще бъде диверсификацията, в крайна сметка е индивидуално решение на всеки инвеститор, на база неговите цели и неговото разбиране за управлението на риска.

За да се подходи правилно към диверсификацията трябва да се разбира, че що се отнася до дивидентните акции, има разлика между това какъв е дял от капитала представлява стойността на дадена позиция и какъв дял от дивидентния доход осигурява тя.

На представената таблица е даден пример, в който всички четири позиции представляват еднакъв дял от капитала - във всяка са инвестирани по 3000 евро. Но компаниите с по-висока дивидентна доходност имат значително по-голяма тежест спрямо парите, които портфейлът генерира.

Компания Стойност на позицията Дял от капитала Годишен дивидент Дял от дивидентния доход А 3000 евро 25% 60 евро 10% Б 3000 евро 25% 90 евро 15% В 3000 евро 25% 150 евро 25% Г 3000 евро 25% 300 евро 50% Общо 12 000 евро 100% 600 евро 100%

Но прибирането на дивидентите е само забавната част. С нея работата по инвестиционния ни портфейл не приключва, защото следва нещо неизбежно - данъците.

Данък дивидент и облагане на пасивния доход

Ще разгледаме данъчното деклариране от гледната точка на физически лица, които са данъчно местни в България.

На първо място трябва да се знае колко е данък дивидент. В България той е 5% от брутния дивидент. Брутен дивидент ще рече стойността на дивидента преди удържането на данъка и евентуални такси.

Що се отнася до плащането на данъка, има значение дали дивидентът идва от българска или чуждестранна компания. Ако компанията е българска, то тя удържа и плаща данъка върху дивидента. Не е необходимо инвеститорът да предприема допълнителни действия по деклариране.

Но какво става, ако компанията е чужда? При този сценарий инвеститорът е длъжен да декларира дивидента в своята годишна данъчна декларация към Националната агенция за приходите - българският данъчен орган в България.

В случай че данъкът вече е платен в чужбина, от значение е дали има спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между България и съответната чужда държава. Това може да се провери на официалния сайт на НАП. Ако спогодба е налична, обикновено платеният данък се зачита и за България, а при липса на спогодба е нужна проверка - дали се плаща и български данък или при определени условия може чуждестранният да се зачете.

Важно е да пазите извлеченията за получените дивиденти и доказателства за удържания данък, за да можете да сте подготвени както за декларирането на доходи, така и при допълнителни проверки.

В заключение, дивидентите могат да са надежден и устойчив източник на пасивен доход. Изиска се инвеститорът да е подготвен в избора на компании и структурирането на портфейла и да декларира правилно своя приход, за целите на данъчното облагане.

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