Колелото на късмета "Палмите черпят, всички печелят" ще бъде сред атракциите на международното изложение в София на 25 и 26 ноември

41 Снимка: Palms Bet

Кой е казал, че рождените дни продължават само един ден? На 25 и 26 ноември Шампионът Palms Bet ще пренесе празничното настроение от своя 12-и рожден ден и на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO 2026), a поводите за усмивки няма да липсват, защото сред атракциите на международното събитие ще бъде и най-новото Колело на късмета "Палмите черпят, всички печелят".

Всичко започва с един рожден ден и едно нестандартно решение - вместо да чака подаръци, Шампионът избира сам да черпи, при това щедро! Така празникът се превръща в повод за споделени емоции и приятни изненади, а сега празничната инициатива ще завладее и най-голямото изложение на игралната индустрия на Балканите.

Когато бизнесът среща забавлението

BEGE EXPO отдавна е повече от място за представяне на смели бизнес решения и иновации в игралната индустрия. Събитието събира международния бизнес, иновациите и развлеченията в два дни, изпълнени със срещи, идеи и впечатляващи преживявания. Тази година допълнителен блясък към атмосферата ще добави и партньорството с FashionTV, което ще пренесе световния моден подиум в сърцето на изложението с впечатляващи ревюта, красота, стил и много диаманти.

А Колелото на късмета? То ще напомни, че празниците са още по-хубави, когато са споделени. Така 12-ият рожден ден на Шампиона ще получи своето продължение, а гостите на BEGE EXPO 2026 ще имат възможност да станат част от празника.

На 25 и 26 ноември в Inter Expo Center в София ще има много поводи да се говори за бъдещето. Но сред иновациите, технологиите и впечатляващите демонстрации ще има място и за нещо, което никога не излиза от мода - тръпката от неочакваното и вълнението от приятните изненади. Защото никога не знаеш кога късметът ще ти се усмихне, а Шампионът определено знае как да превърне всяко събитие в незабравима емоция!