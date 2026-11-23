Снимка: Уникредит Булбанк 15 години Bulbank Mobile: от банково приложение към дигитална екосистема за всеки

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Bulbank Mobile вече е достъпен и за потребители, които не са клиенти на банката

Над 850 000 активни потребители и повече от 20 милиона влизания месечно

Над 2 милиона превода и плащания всеки месец и всяка втора продажба изцяло дигитална

По повод 15-годишнината на Bulbank Mobile УниКредит Булбанк обяви две нови функционалности. Банката отваря мобилното си приложение за всички потребители, включително клиенти на други банки, и добавя възможност за заплащане на престой в синя и зелена зона чрез Blink Parking в услугата "Моят автомобил".

Bulbank Mobile в цифри: 15 години растеж и доверие

Bulbank Mobile е едно от най-използваните банкови приложения в България с над 850 000 активни потребители, което представлява повече от 80% от активните клиенти на банката. За 15 години приложението е реализирало над 3 милиона изтегляния и е събрало повече от 250 000 потребителски оценки, като поддържа рейтинг от 4,7 от 5 в App Store и 4,8 от 5 в Google Play Store и Huawei App Gallery. Средно всеки потребител влиза в приложението над 26 пъти месечно, а общият брой на влизанията надхвърля 20 милиона. Приложението обработва повече от 2 милиона превода и плащания на месец, а днес всяка втора продажба на продукти за индивидуални клиенти на УниКредит Булбанк се осъществява изцяло по дигитален път.

"Преди 15 години мобилното банкиране означаваше достъп до банкови услуги от телефона. Днес то е много повече - среда, в която клиентите управляват финансите си, получават помощ, използват допълнителни услуги и решават все повече задачи от ежедневието си. За нас Bulbank Mobile е пример как дигитализацията променя не само начина, по който обслужваме клиентите, но и начина, по който работи самата банка. Отварянето на приложението за всички потребители е още една стъпка към по-достъпно, по-полезно и по-персонализирано банкиране", каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Снимка: Уникредит Булбанк

От мобилно банкиране към ежедневни услуги

Развитието на Bulbank Mobile през годините отразява промяната в начина, по който хората използват дигиталните услуги. Освен за управление на банковите си продукти, клиентите все по-често използват приложението за решаване на ежедневни задачи. Над 150 000 потребители активно плащат битовите си сметки през Bulbank Mobile, където са достъпни повече от 600 доставчици на комунални и други услуги. Над 115 000 клиенти използват приложението за плащане на местни данъци и такси към повече от 150 общини в страната.

"През годините видяхме как очакванията към мобилното банкиране се променят. Клиентите вече не търсят просто определена функционалност, а искат бързо и лесно да постигнат конкретен резултат. Затова развиваме Bulbank Mobile около реалните потребности на хората - от ежедневното управление на финансите до услуги, които създават стойност извън традиционното банкиране. Вярваме, че следващата стъпка е потребителите все по-естествено да описват какво искат да направят, а дигиталните платформи да им помагат да стигнат до правилното решение по прозрачен, разбираем и сигурен начин", каза Борислав Генов, главен директор "Банкиране на дребно" в УниКредит Булбанк.

Снимка: Уникредит Булбанк

Сред най-популярните функционалности е услугата "Моят автомобил". До момента над 120 000 потребители са я активирали, в нея са регистрирани повече от 160 000 автомобила, а чрез платформата са закупени над 125 000 електронни винетки.

Услугата събира на едно място информация и функционалности, свързани с управлението на автомобила, включително проверка на валидността на винетка, застраховка "Гражданска отговорност" и технически преглед. С включването на Blink Parking потребителите вече могат да заплащат и престоя си в синя и зелена зона директно през Bulbank Mobile, без SMS и без необходимост от отделно приложение.

За над 160 000 превозни средства, които вече са добавени в "Моят автомобил", използването на услугата е още по-лесно, тъй като автомобилът е наличен в профила и може да бъде избран директно при плащане на паркирането. Допълнителен стимул за потребителите е промоционалната кампания, в рамките на която от 1 декември 2026 г. до 31 януари 2027 г. плащанията чрез Blink Parking ще бъдат с 20% отстъпка във всички зони, поддържани от услугата.

Снимка: Уникредит Булбанк

В помощ на потребителите

УниКредит Булбанк въвежда и нов модел за достъп до Bulbank Mobile, който позволява на всеки потребител да използва приложението без предварително да открива сметка или да заявява банков продукт. По този начин банката дава възможност на повече хора да се запознаят с дигиталното преживяване на УниКредит още преди да станат клиенти на банката. Процесът е изцяло дигитален, отнема около 5 минути и не изисква посещение в клон.

"В УниКредит вярваме, че доброто клиентско преживяване започва още от първия контакт с банката. Затова създадохме изцяло нов модел за присъединяване към Bulbank Mobile, който позволява на всеки потребител да създаде дигитален профил и да получи достъп до приложението само за няколко минути, без посещение в клон и без необходимост от откриване на сметка. Така хората могат първо да се запознаят с възможностите на нашата дигитална екосистема и след това да изберат услугите, които най-добре отговарят на техните нужди", каза Виктор Стоянов, директор "Алтернативни канали" в УниКредит Булбанк.

В допълнение, Bulbank Mobile предлага и функционалността "съдействие в реално време", която позволява на потребителите да получават персонализирано съдействие от банков служител директно през приложението. Така клиентите могат да бъдат насочени при използването на различни функционалности, като същевременно запазват контрола върху своето мобилно банкиране. По този начин банката съчетава удобството на дигиталното обслужване с възможността за човешка подкрепа, а Bulbank Mobile продължава развитието си от приложение за мобилно банкиране към платформа, която съчетава финансови услуги и решения за ежедневието.