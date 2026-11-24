Акциите на компанията скочиха с 31%, Уолстрийт отчете най-силния си ден от април 2025 г.

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Акциите на Nvidia поскъпнаха с 31%, отбелязвайки най-големия си еднодневен ръст в процентно изражение от 2003 г. насам. Повод за силното възстановяване стана решението на съвета на директорите да върне Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор, след като той се оттегли преди 11 дни. Новината даде силен тласък и на американските фондови пазари, които се възстановиха от тежките разпродажби през миналата седмица, съобщи Блумбърг, цитирана от БТА.

Книжата на производителя на чипове приключиха сесията на цена от 165,05 долара. Така пазарната капитализация на компанията нарасна с над 952 млрд. долара - най-голямото еднодневно увеличение в стойността на отделно дружество, регистрирано от финансовата агенция.

Въпреки впечатляващия скок акциите на Nvidia все още са значително под рекордната си цена при затваряне от 239,24 долара, достигната на 6 октомври. Възстановяването дойде след най-големия седмичен спад на книжата на компанията от 2008 г. насам, предизвикан от оттеглянето на Хуанг на фона на разкрития за връзките му с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай.

Положителната реакция се разпространи и върху останалата част от пазара. Индексът S&P 500 се повиши с 4,7%, прекъсвайки серия от 7 поредни сесии на загуба и възстановявайки повече от половината от понижението през миналата седмица. Технологичният Nasdaq 100 нарасна с 6,9%, което увеличи общата пазарна стойност на включените в него компании с над 2,5 трлн. долара.

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Това беше най-силната сесия за американските акции от 9 април 2025 г., когато президентът Доналд Тръмп обяви временно спиране на прилагането на по-високите реципрочни мита и намали опасенията от разрастване на търговската война.

Книжата на компаниите от т.нар. Великолепна седморка поскъпнаха средно със 7,5%. В групата влизат Nvidia, Alphabet (компанията майка на Google), Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft и Tesla.

Тръмп, който лично е настоявал пред съвета на директорите на Nvidia за възстановяването на Хуанг, приветства решението. В телефонно интервю за CNBC американският президент заяви, че е разговарял с членовете на борда както пряко, така и чрез посредници, и недвусмислено е подкрепил завръщането на ръководителя.

"Не очаквах този обрат в сюжета", коментира Кен Махони, главен изпълнителен директор на "Махони асет мениджмънт". "Такъв сценарий дори не може да се напише. Пуканките ми свършиха", допълни той.

Рязкото покачване на борсите дойде след сесията в петък, когато S&P 500 и Dow Jones Industrial Average навлязоха в територия на корекция - понижение от поне 10% спрямо скорошен връх. Nasdaq приключи най-слабата си седмица от 2020 г. насам.

Въпреки силния понеделник S&P 500 остава със 7,4% под октомврийския си рекорд, а Nasdaq 100 е с 14% под най-високото си ниво при затваряне. Освен това обемът на търговията през сесията беше под обичайния.

Според Скот Ладнър, главен инвестиционен директор в "Хърайзън инвестмънтс", неочакваното завръщане на Хуанг прави прогнозите за посоката на пазара по-трудни. Той отбелязва, че S&P 500 се приближава до технически равнища, които могат да предизвикат допълнителни покупки от хедж фондове и институционални инвеститори. Ладнър обаче предупреждава, че скоростта на поевтиняване на акциите може да бъде също толкова голяма, колкото и на поскъпването им.

Движението на Nvidia има особено голямо значение за целия пазар, тъй като компанията формира над 6% от S&P 500 и близо 7% от Nasdaq 100. Това означава, че резките колебания в цената ѝ се отразяват и върху спестяванията на американските домакинства, значителна част от които са инвестирани в индексни фондове и пенсионни портфейли.

Завръщането на Хуанг успокои част от инвеститорите относно перспективите пред сектора на изкуствения интелект. През последните седмици обаче нарастваха съмненията дали очакваните бъдещи печалби ще оправдаят огромните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект, значителна част от които се финансират чрез дълг.

Допълнителна несигурност създава и възможността за засилен политически и регулаторен контрол върху технологичния сектор при Конгрес, контролиран от Демократическата партия. Този риск не изчезва с връщането на Хуан начело на компанията.

Решението на борда също не слага край на разследванията и въпросите около ръководителя и дружеството. Хуанг трябва да даде показания пред Банковата комисия на Сената на 3 декември. Продължават и опасенията относно разходите, счетоводните практики и рисковете, свързани с бързото разширяване на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Денис Дик, ръководител на отдела за пазарна структура и трейдър в "Трипъл Ди трейдинг" в Торонто, определи реакцията на инвеститорите като "панически покупки". Според него новината за завръщането на Хуанг е изненадала целия Уолстрийт, въпреки че проверките и съмненията около компанията остават.

Междувременно стратегът на "Морган Стенли" Майкъл Уилсън препоръча на инвеститорите активно да увеличават вложенията си в рискови активи. Според анализа му настоящите оценки на S&P 500 отразяват очаквания за спад на корпоративните печалби през 2027 г., докато прогнозата на банката е за увеличение от 14%.

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