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Хакери атакуваха стотици супермаркети във Франция, като кибератаката е довела до прегряване на хладилници и фризери, разваляне на хранителни продукти и избухване на пожари, съобщи Ройтерс.

Хладилните съоръжения на няколко големи търговски вериги, сред които "Карфур" (Carrefour), "Монопри" (Monoprix), "Интермарше" (Intermarché), собственост на групата "Ле Мускетар" (Les Mousquetaires), и "Кооператив Ю" (Coopérative U), са се нагрели през нощта до температури от 50 градуса по Целзий.

Главният изпълнителен директор на "Кооператив Ю" Доминик Шелшер потвърди, че кибератаките са засегнали "охладителните системи в няколко магазина".

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"Атакуването на оборудване, което е от съществено значение за съхранението на пресните продукти и за снабдяването на французите с храни, е изключително сериозно и безпрецедентно. Това е недопустимо", написа Шелшер в публикация в социалната мрежа LinkedIn.

Според Феликс Еме, старши анализатор на киберзаплахите в компанията "Секоя Трет Дитекшън енд Рисърч", атаката е засегнала и други европейски държави, включително Испания, Португалия, Полша, Германия и Белгия, съобщава Ройтерс.

Европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен също осъди атаката срещу хранителни продукти в публикация в социалната мрежа X. "Осъждам категорично кибератаката, насочена срещу хранителни продукти в "Интермарше", "Кооператив Ю" и "Леклерк", написа той в понеделник. По думите му сигурността на хранителните доставки изисква повече внимание на всички равнища, тъй като използването на храните като оръжие вече е реалност.

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