PR агенцията е сред отличените партньори на технологичната компания, затвърждавайки последователността и качеството на своята работа

203 Източник: Welldone

За втора поредна година PR агенция Well Done получи отличие от Huawei за постигането на изключителни резултати в областта на връзките с обществеността. Признанието е поредното доказателство за последователната работа на екипа, неговия професионализъм и способността да реализира успешни комуникационни проекти.

Повторното присъствие сред отличените агенции е особено значимо постижение за Well Done. По време на церемонията по награждаването представителите на Huawei дори изразили изненадата си, че агенцията отново е сред победителите - за втора поредна година.

За екипа на Well Done наградата е не само повод за гордост и удовлетворение, но и мотивация за още по-смели идеи и проекти. В динамичната среда на комуникациите, в която сроковете и множеството паралелни ангажименти са част от ежедневието, агенцията залага на прецизността, креативността и вниманието към всеки детайл.

От Well Done споделят, че именно умението да намират поводи за радост и вдъхновение дори в най-натоварените периоди е част от философията на екипа. Независимо дали става дума за успешна кампания, важна среща или професионално признание, всеки добър резултат е повод да продължат напред с още повече енергия.

Отличието от Huawei затвърждава партньорството между двете компании и е признание за усилията, които стоят зад успешните комуникационни проекти. За Well Done обаче най-важната цел остава същата - да превръща добрите идеи в реални резултати и да оправдава името си с всяка следваща кампания.