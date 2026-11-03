Fashion TV Marketing & Affiliate Conference 2026 събира маркетинговия елит, иновациите и света на лукса в София на 25 и 26 ноември

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Какво се случва, когато смелите маркетингови стратегии, високите технологии и бизнес възможностите попаднат под светлината на прожекторите във Fashion TV? Отговорът идва на 25 и 26 ноември в Inter Expo Center, София, където за първи път ще се проведе Fashion TV Marketing & Affiliate Conference 2026 - ново събитие в рамките на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO).

По време на форума маркетингът ще бъде във фокуса на вниманието, като ще събере на едно място водещи специалисти, международни компании, маркетингови и рекламни агенции, affiliate партньори, представители на игралната индустрия и иноватори, които определят посоката на съвременния гейминг.

Свежи идеи. Смели стратегии. Вдъхновяващи контакти. И щипка блясък. ("Fresh Ideas. Bold Strategies. Inspiring Connections. And a Touch of Glamour!") - мотото на конференцията само говори за себе си и задава тона на двудневно събитие, в което професионалната експертиза, вдъхновението и новите идеи откриват пътя към стратегически партньорства.

Маркетингът на бъдещето излиза на голямата сцена

В свят, в който вниманието е най-ценната валута, а конкуренцията между брандовете става все по-голяма, успешният маркетинг изисква повече от креативност, а именно визия, технологии, смели решения и способност да превръщаш креативните идеи в работещи бизнес възможности.

Програмата на конференцията ще насочи вниманието към тези и още ключови теми, които променят правилата на съвременния маркетинг - от навлизането на изкуствения интелект и новите дигитални стратегии до развитието на афилиейт маркетинга, изграждането на въздействащи брандове и креативните подходи за привличане и ангажиране на аудитории.

Fashion TV добавя своя почерк: Стил, престиж и блясък

FashionTV Gaming Group ще бъде официален партньор на BEGE EXPO 2026 и ще заеме централно място в дните на изложението като диамантът на програмата ще бъде специалното модно шоу, което ще премине през залите на събитието. За незабравим завършек на вечерта, компанията ще организира и едно от своите емблематични партита, с участието на Ania J.

Символ на международен стил, елегантност и бляскаво присъствие, Fashion TV от десетилетия е част от световните модни подиуми и най-престижните лайфстайл събития. Сега брандът пренася своята разпознаваема естетика и в света на маркетинга и бизнес конференциите с Fashion TV Marketing & Affiliate Conference 2026.

Повече от конференция: Международни контакти и нови бизнес хоризонти

Fashion TV Marketing & Affiliate Conference 2026 ще бъде не само сцена за идеи, но и платформа за създаване на ценни професионални контакти.

За маркетинговите агенции, афилиейт мрежите, технологичните компании, операторите и брандовете събитието предлага възможност да се срещнат с потенциални партньори, да обменят опит с международни експерти и да открият нови перспективи за развитие.

Допълнителна стойност за участниците е включеният достъп до Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) - утвърден международен форум, посветен на ключови теми като регулаторната среда, технологичните иновации и тенденциите в игралната индустрия.

Така в рамките на два дни посетителите ще имат възможност да съчетаят маркетинговата експертиза с по-широк поглед върху развитието на един от най-динамичните технологични и развлекателни сектори.

BEGE 2026: Мястото, където индустрията създава бъдещето

Дебютът на Fashion TV Marketing & Affiliate Conference допълва мащабната програма на BEGE EXPO 2026. На 25 и 26 ноември Inter Expo Center ще се превърне в международна бизнес сцена, на която производители, оператори, технологични доставчици, маркетингови компании и предприемачи ще представят решения, ще обменят идеи и ще изграждат партньорства.

Fashion TV Marketing & Affiliate Conference 2026 отправя покана към маркетолози, агенции, оператори, доставчици, афилиейт специалисти и компании с амбиция да бъдат част от следващата голяма тенденция.

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