Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Какво се случва, когато смелите маркетингови стратегии, високите технологии и бизнес възможностите попаднат под светлината на прожекторите във Fashion TV? Отговорът идва на 25 и 26 ноември в Inter Expo Center, София, където за първи път ще се проведе Fashion TV Marketing & Affiliate Conference 2026 - ново събитие в рамките на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO).

По време на форума маркетингът ще бъде във фокуса на вниманието, като ще събере на едно място водещи специалисти, международни компании, маркетингови и рекламни агенции, affiliate партньори, представители на игралната индустрия и иноватори, които определят посоката на съвременния гейминг.

Свежи идеи. Смели стратегии. Вдъхновяващи контакти. И щипка блясък. ("Fresh Ideas. Bold Strategies. Inspiring Connections. And a Touch of Glamour!") - мотото на конференцията само говори за себе си и задава тона на двудневно събитие, в което професионалната експертиза, вдъхновението и новите идеи откриват пътя към стратегически партньорства.

Маркетингът на бъдещето излиза на голямата сцена

В свят, в който вниманието е най-ценната валута, а конкуренцията между брандовете става все по-голяма, успешният маркетинг изисква повече от креативност, а именно визия, технологии, смели решения и способност да превръщаш креативните идеи в работещи бизнес възможности.

Програмата на конференцията ще насочи вниманието към тези и още ключови теми, които променят правилата на съвременния маркетинг - от навлизането на изкуствения интелект и новите дигитални стратегии до развитието на афилиейт маркетинга, изграждането на въздействащи брандове и креативните подходи за привличане и ангажиране на аудитории.

Fashion TV добавя своя почерк: Стил, престиж и блясък

FashionTV Gaming Group ще бъде официален партньор на BEGE EXPO 2026 и ще заеме централно място в дните на изложението като диамантът на програмата ще бъде специалното модно шоу, което ще премине през залите на събитието. За незабравим завършек на вечерта, компанията ще организира и едно от своите емблематични партита, с участието на Ania J.

Символ на международен стил, елегантност и бляскаво присъствие, Fashion TV от десетилетия е част от световните модни подиуми и най-престижните лайфстайл събития. Сега брандът пренася своята разпознаваема естетика и в света на маркетинга и бизнес конференциите с Fashion TV Marketing & Affiliate Conference 2026.

Повече от конференция: Международни контакти и нови бизнес хоризонти

Fashion TV Marketing & Affiliate Conference 2026 ще бъде не само сцена за идеи, но и платформа за създаване на ценни професионални контакти.

За маркетинговите агенции, афилиейт мрежите, технологичните компании, операторите и брандовете събитието предлага възможност да се срещнат с потенциални партньори, да обменят опит с международни експерти и да открият нови перспективи за развитие.

Допълнителна стойност за участниците е включеният достъп до Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) - утвърден международен форум, посветен на ключови теми като регулаторната среда, технологичните иновации и тенденциите в игралната индустрия.

Така в рамките на два дни посетителите ще имат възможност да съчетаят маркетинговата експертиза с по-широк поглед върху развитието на един от най-динамичните технологични и развлекателни сектори.

BEGE 2026: Мястото, където индустрията създава бъдещето

Дебютът на Fashion TV Marketing & Affiliate Conference допълва мащабната програма на BEGE EXPO 2026. На 25 и 26 ноември Inter Expo Center ще се превърне в международна бизнес сцена, на която производители, оператори, технологични доставчици, маркетингови компании и предприемачи ще представят решения, ще обменят идеи и ще изграждат партньорства.

Fashion TV Marketing & Affiliate Conference 2026 отправя покана към маркетолози, агенции, оператори, доставчици, афилиейт специалисти и компании с амбиция да бъдат част от следващата голяма тенденция.

Разгледайте програмата и се регистрирайте ТУК.

Съдържание на: Fashion TV
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
България прие първите 5 бойни машини "Страйкър" (снимки) Днес
България прие първите 5 бойни машини "Страйкър" (снимки)
39002
Итън Хоук предупреждава за сериозен разрив в Холивуд Лайф
Итън Хоук предупреждава за сериозен разрив в Холивуд
6795
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена Корнер
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена
26246
НАСА ще представи нов експериментален самолет IT
НАСА ще представи нов експериментален самолет
1464
Чехи попадат на нови находки при повторни разкопки на отдавна изгубени гробници от Древен Египет Impressio
Чехи попадат на нови находки при повторни разкопки на отдавна изгубени гробници от Древен Египет
4597
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу URBN
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу
1868
Епични 28 години и 50 000 километра: Британец се завърна у дома, след като обиколи света пеша Trip
Епични 28 години и 50 000 километра: Британец се завърна у дома, след като обиколи света пеша
7404
Нарежете картофите като акордеон и сложете бри Вкусотии
Нарежете картофите като акордеон и сложете бри
2309
Богаташ, лидер или пътешественик: Какво разкрива рожденият ден за вас Zodiac
Богаташ, лидер или пътешественик: Какво разкрива рожденият ден за вас
1273
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България Времето
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България
2541