Зукърбърг заплашва да напусне Калифорния заради данък върху богатството
Предложението предвижда еднократно облагане на активите на милиардерите
Изпълнителният директор на "Мета" (Meta) Марк Зукърбърг обмисля да напусне Калифорния, ако щатът въведе планирания еднократен данък от 5% върху богатството на милиардерите. Това става ясно от документ на компанията, подаден до Комисията за ценни книжа и фондовите борси на САЩ (SEC), съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Предложението предстои да бъде подложено на гласуване от избирателите в Калифорния през ноември. Ако бъде прието, то може да доведе до значително данъчно задължение за Зукърбърг заради акциите, които притежава в компанията. Според документа на "Мета" сумата може да достигне "няколко милиарда долара".
Зукърбърг е уведомил управителния съвет, че обмисля да напусне щата, където се намира централата на компанията. В същото време "Мета" подчертава, че той е "най-подходящият човек да поведе компанията към следващата ера и отвъд нея".
Управителният съвет посочва, че "постигнатите от "Мета" значителни резултати в създаването на стойност за акционерите се дължат до голяма степен на неговото силно лидерство, уникалната и творческа визия, както и на изключителните му управленски способности".
Компанията планира и създаването на нов клас акции, който ще позволи на Зукърбърг да продаде до половината от дела си в "Мета", без да губи контрола върху гласуването.
"Целта е г-н Зукърбърг да продължи да ръководи компанията от Калифорния", посочва "Мета". От своя страна той се е ангажирал да остане жител на Калифорния или на щата, в който се намира централата на компанията, през следващите 8 години.