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Изпълнителният директор на "Мета" (Meta) Марк Зукърбърг обмисля да напусне Калифорния, ако щатът въведе планирания еднократен данък от 5% върху богатството на милиардерите. Това става ясно от документ на компанията, подаден до Комисията за ценни книжа и фондовите борси на САЩ (SEC), съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Предложението предстои да бъде подложено на гласуване от избирателите в Калифорния през ноември. Ако бъде прието, то може да доведе до значително данъчно задължение за Зукърбърг заради акциите, които притежава в компанията. Според документа на "Мета" сумата може да достигне "няколко милиарда долара".

Зукърбърг е уведомил управителния съвет, че обмисля да напусне щата, където се намира централата на компанията. В същото време "Мета" подчертава, че той е "най-подходящият човек да поведе компанията към следващата ера и отвъд нея".

Управителният съвет посочва, че "постигнатите от "Мета" значителни резултати в създаването на стойност за акционерите се дължат до голяма степен на неговото силно лидерство, уникалната и творческа визия, както и на изключителните му управленски способности".

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Компанията планира и създаването на нов клас акции, който ще позволи на Зукърбърг да продаде до половината от дела си в "Мета", без да губи контрола върху гласуването.

"Целта е г-н Зукърбърг да продължи да ръководи компанията от Калифорния", посочва "Мета". От своя страна той се е ангажирал да остане жител на Калифорния или на щата, в който се намира централата на компанията, през следващите 8 години.

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