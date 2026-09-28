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Българската Search Growth & Visibility агенция Serpact спечели голямата награда в категория финанси (Best Use of Search Finance) на тазгодишните Global Search Awards. С общо седем номинации в шест категории компанията си тръгна от гала вечерта в Ирландия с три отличия - златен приз за работата си с клиент от финансовия сектор и две втори места: едното за проект с най-добро AI съдържание (Best Use of AI in Content), а другото за сътрудничеството си с бранд от модната индустрия (Best Use of Search Fashion).

Признанието затвърждава позицията на Serpact сред водещите агенции в света в сферата на SEO и AI в дигиталния маркетинг.

Global Search Awards са сред най-престижните международни отличия в индустрията, които всяка година отличават най-добрите проекти, кампании и екипи на международно ниво. В надпреварата участват агенции и специалисти от цял свят, което прави всяка номинация и всяка победа сериозно доказателство за качеството и експертизата на победителите.

Журито определи спечелилия първа позиция проект като "изключителна кампания, съчетаваща инженерно съвършенство, интелигентна локализация и иновативна проверка на фактологията." "Отличната оптимизация в справянето със сложни предизвикателства в международното SEO е довела до впечатляващ органичен растеж и измерим търговски ефект в голям мащаб", гласи още оценката.

"Тази награда е признание за подхода, който следваме - че дигиталното присъствие в търсенето се гради със стратегия, качество и постоянство. Като архитекти на видимостта се гордеем, че българската експертиза отново покорява световната сцена на търсачките и AI моделите", коментира Никола Минков, основател и изпълнителен директор на Serpact.

Признанието идва в година, в която Serpact отбелязва своя десетгодишен юбилей.

Екосистемата на компанията също се разраства. Конференцията SERP Conf. добавя издание в Рим след успешните събития в София и Виена, а академията SERP Acad. стартира първия си курс за напреднали SEO специалисти.

С над 21 международни отличия Serpact продължава да е сред най-награждаваните компании от Европа и най-награждаваната в България в своята сфера - доказателство, че дигитална експертиза от най-висока класа може да се изгражда и утвърждава от нашата страна за целия свят.

Съдържание на: Serpact
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