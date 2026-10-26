Националният конкурс е инициатива на списание "Мениджър", която търси хората, компаниите и организациите, създаващи реална и устойчива промяна.

73 Източник: Списание "Мениджър"

Имате история, която заслужава да бъде разказана? Развивате бизнес, реализирате значима кауза или променяте живота на хората във вашия регион? Националният конкурс "Визионери на регионите" удължава срока за кандидатстване до 12 ноември 2026 г. Имате още време да споделите идеите си, да покажете резултатите си и да получите заслужено национално признание за вашия принос към развитието на българските региони. Ако създавате работещи решения, развивате бизнес, променяте живота на хората около себе си или допринасяте за културния облик на своя регион, сега е моментът да разкажете своята история. Добрите примери заслужават гласност и национално признание.

"Визионери на регионите" е инициатива на списание "Мениджър", която търси хората, компаниите и организациите, създаващи реална и устойчива промяна. Конкурсът се провежда под егидата на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и има за цел да открои добрите практики, предприемаческия дух и активните общности, които движат България напред.

Обхват

Националният конкурс "Визионери на регионите" обхваща следните 7 региона:

Северозападен - включва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен

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Северен централен - включва областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра

Североизточен - включва областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище

Югозападен - Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област

Южен централен - включва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково

Югоизточен - Бургаска, Сливенска, Ямболска и Старозагорска област

София-град

Пет категории, които очертават лицето на промяната

По време на официална церемония през януари 2027 ще наградим победителите в категориите, описани по-долу. Ще бъдат отличени компании и личности във всеки регион.

Бизнес визионер

Категорията търси компании, които не само постигат икономически успех, но и създават стойност за своя регион - чрез нови работни места, инвестиции, развитие на местни партньорства и въвеждане на иновации. Това са бизнеси с ясна визия за бъдещето и с реален принос към икономическото и социалното развитие на средата, в която оперират.

Социално въздействие

Фокусът пада върху инициативи и личности, които подобряват качеството на живот - чрез проекти в сферата на образованието, здравеопазването, екологията, социалните услуги или работата с уязвими групи. Отличават се онези усилия, които водят до измерима, дългосрочна промяна и ангажират общността.

Културно развитие

Категорията е посветена на хора и организации, които съхраняват и развиват културното наследство и създават нови форми на културен живот. Това са инициативи, които правят културата достъпна, обединяват общности и превръщат регионите в по-привлекателни места за живот и развитие.

Семеен бизнес

Тук се отличават компании, които съчетават традиция и предприемачески дух, като същевременно изграждат устойчив модел на развитие. Това са бизнеси, които предават знание и ценности между поколенията, инвестират в модернизация и остават дълбоко свързани със своята местна общност.

Local Hero

Категорията отдава заслужено внимание на хората, които често остават извън публичното внимание, но имат ключова роля за развитието на общността. Това са личности, които чрез своята отдаденост, смелост и грижа към другите създават реална промяна и вдъхновяват околните. В тази категория могат да кандидатстват само личности, а не компании и организации.

Какво отличава истинските визионери?

Кандидатурите ще бъдат оценявани по ясни и измерими критерии, които поставят акцент върху:

реалното въздействие върху региона и общността

устойчивостта на постигнатите резултати

иновативността и способността за развитие

ангажираността с местната среда и хората

дългосрочната визия

Целта е да бъдат отличени доказани примери за работещи решения и реален принос.

Жури

Оценката в конкурса ще се извърши от изтъкнати личности на България - хора с висока репутация и утвърдени експерти в следните сектори: икономика, бизнес, култура, социална и академична сфера. Запознайте се с членовете на журито тук.

Кандидатстване

Конкурсът е отворен за кандидатури от всички региони на страната. В него могат да участват както компании и организации, така и индивидуални личности. Номинации могат да бъдат подавани както от самите кандидати, така и от партньори, институции, неправителствени организации или граждани, които искат да дадат гласност на значими примери.

Новият краен срок за кандидатстване е 12 ноември 2026 г. Ако познавате човек, компания или организация, които заслужават да бъдат отличени, можете да ги номинирате и да помогнете историята им да достигне до по-широка аудитория.

Защо да се включите?

Участието в "Визионери на регионите" е възможност:

да получите широк медиен отзвук и национално признание за своята работа

да разкажете своята история и да вдъхновите други

да станете част от общност от активни и мислещи хора

да покажете, че успешните модели могат да се случват извън големите центрове

Защото зад всяка развиваща се общност стои някой, който е избрал да действа. Бъдете сред победителите в първото издание на "Визионери на регионите"! Кандидатствайте до 12 ноември 2026 г. безплатно тук!

Dir.bg е медиен партньор на събитието

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.