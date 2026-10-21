Сделката трябва да получи одобрение от антимонополните органи. Белград се е договорил да увеличи участието си в петролната компания от 30% на 35%

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Споразумението за придобиване от унгарския концерн МОЛ (MOL) на руския дял в сръбската компания "Нефтена индустрия на Сърбия" (НИС) е подписано и предстои да бъде одобрено от антимонополните органи. Това съобщи изпълняващият длъжността вицепремиер и министър на финансите на Сърбия Синиша Мали пред агенция "Блумбърг".

"Що се отнася до НИС, руската страна, която е мажоритарен собственик, и унгарската компания МОЛ постигнаха споразумение. Договорът е подписан. На държавно равнище също сключихме акционерно споразумение с унгарската страна. Остава единствено да получим необходимите одобрения от съответните антимонополни органи", заяви Мали.

Той изрази очакване процедурата да приключи много бързо и подчерта, че сега трябва да бъдат изпълнени формалностите по финализирането на сделката.

Мали съобщи още, че Белград е сключил писмено споразумение с унгарската страна за увеличаване на държавното участие в НИС от 30% на 35%. Така сръбските власти ще могат да влияят върху някои решения на общото събрание на акционерите.

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Продажбата на руските активи в НИС е свързана с наложените от САЩ санкции. През януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ включи сръбската компания в санкционния списък заедно с мажоритарния ѝ акционер "Газпром нефт". След няколко отлагания ограниченията влязоха в сила на 9 октомври същата година.

На 11 ноември 2025 г. сръбското Министерство на енергетиката съобщи, че руските собственици на НИС са уведомили американските власти за готовността си да предадат контрола над компанията на трета страна.

На 19 януари "Газпром" и унгарският концерн МОЛ обявиха, че са подписали споразумение за намерения за продажба на пакета акции в сръбската петролна компания. Впоследствие сръбските власти обявиха намерението си да увеличат дела си с 5 процентни пункта.

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