Над 175 000 души се включиха в кампанията "Подкрепете Дженсън", 8000 от тях са служители на компанията

1882 Снимка: AP/БТА

Над 175 000 души са подписали отворено писмо с призив Дженсън Хуанг да бъде върнат на поста главен изпълнителен директор на американския производител на чипове Nvidia. Сред тях е и технологичният предприемач Илон Мъск, съобщава ДПА, цитирана от БТА Подписалите настояват бордът на директорите да възстанови Хуан начело на компанията, докато приключи независимо разследване.

Кампанията "Подкрепете Дженсън" събра подкрепата на над 175 000 души само за 4 дни след оттеглянето му. По данни на организаторите повече от 8000 от подписалите са настоящи служители на Nvidia.

Сред известните имена в списъка са още Тим Суини, основател и главен изпълнителен директор на издателя на видеоигри "Епик геймс" (Epic Games), ръководителят на платформата за електронна търговия "Шопифай" (Shopify) Тобиас Лутке и съоснователят на "Юбър" (Uber) Травис Каланик.

Каланик коментира, че според него Хуанг е допуснал грешка, но действията му не са основание да напусне компанията.

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В четвъртък Nvidia обяви, че Хуанг се оттегля незабавно от постовете президент и главен изпълнителен директор, както и от борда на директорите. Временно управлението пое финансовият директор Колет Крес.

До оставката се стигна след публикации за предполагаема извънбрачна връзка на Хуанг с бивша ръководителка в "Мегаспийд", за която според съобщенията има подозрения, че е работила за китайското правителство. "Ню Йорк таймс" съобщи и за друга предполагаема връзка - със служителка на Nvidia, която е била пряко подчинена на Хуанh. Ден по-късно "Ройтерс" съобщи за трета връзка на Хуанг, отново със служителка на компанията, чието име остава неизвестно на този етап.

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