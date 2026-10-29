Форумът на сп. "Мениджър" събра представители на бизнеса, технологичния сектор, академичните среди и институциите, за да обсъдят как иновациите променят икономиката и обществото и каква роля може да заеме България в тази трансформация.

240 Снимка: сп. Мениджър

Изкуственият интелект, квантовите технологии, дигиталната инфраструктура, киберсигурността и бъдещето на труда бяха сред основните теми на Technovation 2026, организирано от списание "Мениджър". Събитието се проведе на 20 октомври в Crowne Plaza Sofia. Форумът събра представители на бизнеса, технологичния сектор, академичните среди и институциите, за да обсъдят как иновациите променят икономиката и обществото и каква роля може да заеме България в тази трансформация.

Програмата започна с Keynote intro: Tech in power: Кой контролира бъдещето. Главният изпълнителен директор на Avenga Клей Ван Дорен отправи ясно послание към бизнеса. "Изкуственият интелект е трансформационен. Но за да извлечете стойност от него, трябва да приемете самата трансформация", заяви той.

Снимка: сп. Мениджър

В панела "Регулации и суверенитет" участваха Мария Симеонова, директор на софийския офис на Европейския съвет за външна политика, Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на "Сирма Груп", Георги Христов, главен изпълнителен директор на OptimAIze, и Цветомир Николов, анализатор в програма "Геоикономика" към Центъра за изследване на демокрацията. "Факт е, че изостанахме. Но Европа има силни университети, много умни хора и сериозен потенциал да навакса", заяви Цветан Алексиев. "Има известна неяснота от страна на бизнеса кои точно правила трябва да съблюдаваме и как да сме сигурни, че няма да се окажем в нарушение", посочи Георги Христов.

Снимка: сп. Мениджър

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Практическото приложение на AI беше във фокуса на "AI in Action" с участието на Виктор Тодоров, Vice President Sales за България в Adastra, и Съби Ангелов, Director Software Engineering, "Немечек България". "AI обаче спря да бъде един чат прозорец, агентите започнаха автономно да взимат решения и да извършват действия вместо нас", отбеляза Виктор Тодоров.

"Оказа се, че е достатъчно просто да направим агент, на когото като казвате нещо, той да отиде да свърши дадена автоматизирана работа", обясни Ангелов.

В разговора "Factory as a Software", Антон Александров, инженер "Развитие на предпродажбите" в Lirex, разгледа трансформацията на индустрията и ролята на алгоритмите в производствените процеси. "Най-добрият сценарий би бил, когато на базата на анализ на процесите в дадена организация някой е преценил, че процесът би могъл да претърпи оптимизация", посочи Александров.

Във Fireside chat "Инженерството на доверието: как технологичното качество се превръща в конкурентно предимство" Ивайло Кожинков, изпълнителен директор на Bosch Домакински уреди България, говори за ролята на качеството и интелигентните решения в съвременните домакински уреди.

"Добавената стойност е тогава, когато има реална полза за потребителя - когато става по-лесно и по-надеждно", заяви Кожинков.

Във Fireside chat "Големият квантов скок: Какво идва след AI?". В разговора участваха Любомир Тилев, генерален директор на IBM България, и доц. д-р Боян Жеков, национален координатор на "Хоризонт Европа". Модератор беше Любомир Тулев, основател и CEO на CyberXperts. "Технологията просто върши друга работа, която другите технологии не могат да вършат", отбеляза Любомир Тилев.

Панелът "Кръстопътят на данните: България на картата на дигиталната инфраструктура" събра Димо Николов, управител на Bix.bg, Силвия Илиева, директор на Института GATE към Софийския университет "Св. Климент Охридски", и адв. Радослав Миков, партньор във Wolf Theiss. "Компаниите предпочитат партньори, с които могат да работят дългосрочно и предвидимо. България предлага именно такава среда", посочи Николов. "Трябва да си отговорим на въпроса къде искаме да бъде България по отношение на дата центровете и каква роля ще играе в тази екосистема", заяви Силвия Илиева.

В дискусията "Follow the Money", участваха Красимир Йорданов, портфолио мениджър в Sky Asset Management, Стоян Недин, управляващ партньор и съосновател на Vitosha Ventures, и Йордан Гинев, председател на борда на AIBEST. "Мисля, че имаме всички предпоставки да хванем следващата технологична инвестиционна вълна, защото се намираме на правилното място в правилния момент", посочи Йордан Гинев.

Дискусията "The Invisible Frontline" постави във фокус ролята на изкуствения интелект, дроновете, комуникациите и киберсигурността в съвременните конфликти. В разговора участваха Йордан Божилов, основател и директор на Софийския форум за сигурност, Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, и Аспарух Пилософ, член на УС с ресор "Технологичен трансфер и иновации в отбранителната индустрия", Sofia Tech Park. "Вече е ясно, че в момента, в който бъдеш видян, очаквай да бъдеш унищожен", заяви проф. Тагарев.

В панела "Променя ли геймингът технологичната индустрия?", Мартин Пунчев, CEO на VERTEXBEE STUDIO заяви: "Ако има индустрия, която може да смесва технологии, изкуство и иновация, то това е развлекателната индустрия.". "Ние, в България нямаме опит как се правят продукти и се реализират на чужд пазар", посочи Стани Милев, CEO на Chase a cloud.

Промените на пазара на труда бяха във фокуса на панела "От заплати до умения: как се променя професията IT". В него участваха Венцислав Савов, редактор "Специални проекти" в списание "Мениджър", Светлин Наков, съосновател на SoftUni, и Росен Георгиев, оперативен директор на DEV.BG. "Търси ли се джуниър? Все по-рядко. Тогава решението е да станеш не-джуниър", посочи Наков, подчертавайки нуждата от практически опит и непрекъснато учене.

Снимка: сп. Мениджър

Във Fireside chat "Space - our new home", гл.ас. д-р Кольо Данков, преподавател, катедра "Биофизика и радиобиология", СУ "Св. Климент Охридски заяви: "Тук трябва да се подходи предпазливо, но действително вече е време, в което бизнеса може да погледне по-смело към космическото пространство. Днес вече сме много по-близо".

Technovation 2026 завърши с Fireside chat "Ще ни унищожи ли AI?", модериран от Иван Нончев, с участието на Тодор Колев, съветник в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Разговорът постави във фокус екзистенциалните страхове от изкуствения интелект, влиянието му върху пазара на труда и бъдещето на икономиката и обществото. "На AI няма да му спрем тока, трябва да се научим да живеем заедно", заяви Колев.

Technovation 2026 се проведе на 20 октомври в Crowne Plaza Sofia и очерта технологичната трансформация като много повече от внедряване на нови инструменти.

Dir.bg е медиен партньор на събитието

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