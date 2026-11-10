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Наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкция от близо 76 млн. евро срещу "Кауфланд България" е пример за безпрецедентен натиск върху легалния бизнес. Това заявиха от Сдружението за модерна търговия в своя позиция, разпространена след решението на регулатора.

От организацията посочват, че многократно са предупреждавали за рисковете от постоянните промени в законодателството, които според тях изместват пазарните механизми и засилват административната намеса в търговията.

"Неколкократно предупреждавахме, че с постоянните и тенденциозни промени в действащото законодателство, които подменят пазарните механизми с административна намеса в търговията, ще се създадат условия за безпрецедентен натиск над светлия бизнес. Вчера това стана факт", заявяват от сдружението.

Организацията подчертава, че уважава ролята на регулаторните институции и задължението им да следят за спазването на закона. Според нея ефективният контрол върху всички участници във веригата на доставки и балансирането на техните права и интереси са необходими условия за функционирането на пазарната икономика.

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В същото време от сдружението изразяват тревога от размера на наложените от КЗК санкции, който определят като безпрецедентен не само за България, но и за европейската практика.

В подкрепа на позицията си те цитират данни на Европейската комисия, според които общият размер на всички глоби за нелоялни търговски практики в целия ЕС за периода 2022-2024 г. възлиза на 41,9 млн. евро при 754 установени случая. За сравнение, само санкцията срещу "Кауфланд България" е близо 76 млн. евро.

Според Сдружението за модерна търговия липсата на прозрачност, последователност и пропорционалност при регулаторните решения подкопава стабилността и предвидимостта на бизнес средата.

От организацията твърдят още, че през последните месеци се наблюдава рязко влошаване на условията за правене на бизнес, което обезкуражава инвестициите и вреди на конкуренцията, без да води до подобряване на положението на потребителите.

В заключение сдружението настоява за реален и открит диалог между институциите и бизнеса, така че законодателната и регулаторната рамка да гарантира повече прозрачност, предвидимост и пропорционалност в съответствие с принципите на правовата държава и пазарната икономика.

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