Стойността на Google се срина с над 500 млрд. долара
Amazon и Microsoft също са под натиск заради огромните инвестиции в изкуствен интелект
"Алфабет" (Alphabet), компанията майка на Google, загуби малко над 500 млрд. долара от пазарната си стойност в четвъртък, след като последните финансови резултати и планове за развитие на бизнеса ѝ разтревожиха инвеститорите на Уолстрийт.
Акциите на технологичния гигант поевтиняха с близо 13% и достигнаха най-ниското си равнище от 6 месеца. Основната причина за негативната реакция бяха данните, че обобщенията с изкуствен интелект (ИИ), които Google показва в резултатите от търсенето, се отразяват на приходите от реклама. В края на търговията в четвъртък пазарната капитализация на "Алфабет" спадна до 3,46 трлн. долара спрямо 3,97 трлн. долара ден по-рано, съобщи BBC.
Google все по-често показва генерирани от ИИ обобщения на въпросите на потребителите вместо традиционния списък с резултати. Това обаче е намалило броя на рекламите, които компанията е успяла да продаде през тримесечието. Рекламите, разположени до резултатите от търсенето, формират по-голямата част от бизнеса на "Алфабет". Анализаторът на "Форестър" Трейси Ву коментира, че разочароващите резултати от търсачката показват колко трудно е да се финансират мащабни инвестиции в изкуствен интелект, без това да отслабва вече утвърдените бизнеси. В сряда главният търговски директор на Google Филип Шиндлер заяви, че е оптимист за развитието на търсачката с фокус върху ИИ. Това обаче не успокои инвеститорите.
Google, "Майкрософт" и "Амазон" представиха актуализации за бизнеса си през тази седмица и потвърдиха намерението си да продължат да влагат огромни средства в надпреварата за изкуствен интелект. Реакцията на пазарите показва нарастващи съмнения дали тези разходи няма да затруднят растежа на основните им дейности.
Паричният поток показва средствата, които остават на разположение на компанията след покриване на оперативните разходи и инвестициите. Отрицателната му стойност означава, че дружеството харчи повече пари, отколкото генерира. При "Алфабет" новото равнище на разходите се дължи почти изцяло на инвестициите в изкуствен интелект.
Акциите на "Амазон" също поевтиняха след публикуването на финансовите резултати. При търговията след края на редовната борсова сесия спадът достигна 6%.
Компанията отчете 11% ръст на тримесечните приходи до 201 млрд. долара, но същевременно обяви отрицателен паричен поток от 42 млрд. долара. Това означава, че разходите ѝ значително надхвърлят генерираните средства, като отрицателният паричен поток се е увеличил 6 пъти само за 3 месеца.
Главният изпълнителен директор Анди Джаси обясни, че част от инвестициите са свързани с възможността компанията да развие 2 бизнеса, всеки от които потенциално може да генерира приходи от 1 трлн. долара в бъдеще. Той не посочи изрично кои са тези 2 направления, но многократно акцентира върху потенциала на собствените компютърни чипове на Amazon и платформата за разработчици на ИИ Bedrock. Тя предоставя на платените потребители достъп до повечето водещи модели и инструменти за изкуствен интелект. "Един от уроците, които научихме през повече от 20 години, е, че няма един-единствен инструмент, който да властва над целия свят. Хората винаги предполагат, че това, което е водещо в началото, ще бъде единственото, което ще се използва. Това никога не се случва", заяви Джаси.
Запитан неколкократно за мащаба на разходите, той призна, че би било по-удобно те да бъдат разпределени през следващите 25 години, но "това не е светът, в който живеем". "Можем да финансираме този план и смятам, че той завинаги ще промени мащаба, приходите и свободния паричен поток на Amazon", добави ръководителят на компанията.
Реакцията на Уолстрийт към финансовите резултати на "Майкрософт" беше по-умерена. Акциите на компанията поевтиняха с по-малко от 1% в четвъртък. Технологичният гигант, който е сред най-големите инвеститори в "Оупън Ей Ай" (OpenAI), е намалил инвестиционните си разходи, свързани с изкуствения интелект, с около 5 млрд. долара. По-рано през седмицата компанията обяви и планове за съкращаване на хиляди служители, което ще ограничи допълнително разходите ѝ.
Същевременно приходите на Microsoft са нараснали с 19% на годишна база до 92,3 млрд. долара за тримесечието. Приходите от ключовия бизнес с облачни услуги са се увеличили с 30% до 63 млрд. долара.
Главният изпълнителен директор Сатя Надела заяви, че използването на чатбота и инструмента с изкуствен интелект Copilot е довело до почти двойно увеличение на автоматизираните задачи от юли насам. Броят на ежедневните потребители на услугата е нараснал с 500% спрямо година по-рано.
Обикновено съчетанието от по-ниски разходи и растящи продажби се приема положително от инвеститорите. Този път обаче пазарът търси по-ясни доказателства кои компании действително ще успеят да превърнат инвестициите в ИИ в устойчиви приходи. "Резултатите на Microsoft потвърждават, че търсенето на решения с изкуствен интелект от страна на бизнеса остава силно. Те обаче поставят и много по-големия въпрос пред технологичния сектор - къде в крайна сметка ще бъде реализирана стойността от изкуствения интелект", коментира Трейси Ву от "Форестър".
На пръв поглед тримесечните резултати на "Алфабет" не изглеждат слаби. Общите приходи на компанията са нараснали с 25% на годишна база до 127,6 млрд. долара, подкрепени от силното представяне на облачния бизнес Google Cloud. Приходите на това звено са скочили със 103% до почти 31 млрд. долара.
Печалбата обаче е намаляла с 25% през тримесечието. Освен това за втори път в историята си като публична компания "Алфабет" отчита отрицателен свободен паричен поток - този път в размер на над 9 млрд. долара. Това е почти двойно повече спрямо отрицателния резултат, отчетен само 3 месеца по-рано.
Така пред технологичните гиганти се очертава все по-сложен баланс: те трябва да инвестират достатъчно бързо в изкуствен интелект, за да не изостанат от конкурентите си, но и да докажат на инвеститорите, че новата технология няма да подкопае източниците на приходи, върху които досега се основава растежът им.