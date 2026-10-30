Amazon и Microsoft също са под натиск заради огромните инвестиции в изкуствен интелект

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"Алфабет" (Alphabet), компанията майка на Google, загуби малко над 500 млрд. долара от пазарната си стойност в четвъртък, след като последните финансови резултати и планове за развитие на бизнеса ѝ разтревожиха инвеститорите на Уолстрийт.

Акциите на технологичния гигант поевтиняха с близо 13% и достигнаха най-ниското си равнище от 6 месеца. Основната причина за негативната реакция бяха данните, че обобщенията с изкуствен интелект (ИИ), които Google показва в резултатите от търсенето, се отразяват на приходите от реклама. В края на търговията в четвъртък пазарната капитализация на "Алфабет" спадна до 3,46 трлн. долара спрямо 3,97 трлн. долара ден по-рано, съобщи BBC.

Google все по-често показва генерирани от ИИ обобщения на въпросите на потребителите вместо традиционния списък с резултати. Това обаче е намалило броя на рекламите, които компанията е успяла да продаде през тримесечието. Рекламите, разположени до резултатите от търсенето, формират по-голямата част от бизнеса на "Алфабет". Анализаторът на "Форестър" Трейси Ву коментира, че разочароващите резултати от търсачката показват колко трудно е да се финансират мащабни инвестиции в изкуствен интелект, без това да отслабва вече утвърдените бизнеси. В сряда главният търговски директор на Google Филип Шиндлер заяви, че е оптимист за развитието на търсачката с фокус върху ИИ. Това обаче не успокои инвеститорите.

Google, "Майкрософт" и "Амазон" представиха актуализации за бизнеса си през тази седмица и потвърдиха намерението си да продължат да влагат огромни средства в надпреварата за изкуствен интелект. Реакцията на пазарите показва нарастващи съмнения дали тези разходи няма да затруднят растежа на основните им дейности.

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Паричният поток показва средствата, които остават на разположение на компанията след покриване на оперативните разходи и инвестициите. Отрицателната му стойност означава, че дружеството харчи повече пари, отколкото генерира. При "Алфабет" новото равнище на разходите се дължи почти изцяло на инвестициите в изкуствен интелект.

Акциите на "Амазон" също поевтиняха след публикуването на финансовите резултати. При търговията след края на редовната борсова сесия спадът достигна 6%.

Компанията отчете 11% ръст на тримесечните приходи до 201 млрд. долара, но същевременно обяви отрицателен паричен поток от 42 млрд. долара. Това означава, че разходите ѝ значително надхвърлят генерираните средства, като отрицателният паричен поток се е увеличил 6 пъти само за 3 месеца.

Главният изпълнителен директор Анди Джаси обясни, че част от инвестициите са свързани с възможността компанията да развие 2 бизнеса, всеки от които потенциално може да генерира приходи от 1 трлн. долара в бъдеще. Той не посочи изрично кои са тези 2 направления, но многократно акцентира върху потенциала на собствените компютърни чипове на Amazon и платформата за разработчици на ИИ Bedrock. Тя предоставя на платените потребители достъп до повечето водещи модели и инструменти за изкуствен интелект. "Един от уроците, които научихме през повече от 20 години, е, че няма един-единствен инструмент, който да властва над целия свят. Хората винаги предполагат, че това, което е водещо в началото, ще бъде единственото, което ще се използва. Това никога не се случва", заяви Джаси.

Запитан неколкократно за мащаба на разходите, той призна, че би било по-удобно те да бъдат разпределени през следващите 25 години, но "това не е светът, в който живеем". "Можем да финансираме този план и смятам, че той завинаги ще промени мащаба, приходите и свободния паричен поток на Amazon", добави ръководителят на компанията.

Реакцията на Уолстрийт към финансовите резултати на "Майкрософт" беше по-умерена. Акциите на компанията поевтиняха с по-малко от 1% в четвъртък. Технологичният гигант, който е сред най-големите инвеститори в "Оупън Ей Ай" (OpenAI), е намалил инвестиционните си разходи, свързани с изкуствения интелект, с около 5 млрд. долара. По-рано през седмицата компанията обяви и планове за съкращаване на хиляди служители, което ще ограничи допълнително разходите ѝ.

Същевременно приходите на Microsoft са нараснали с 19% на годишна база до 92,3 млрд. долара за тримесечието. Приходите от ключовия бизнес с облачни услуги са се увеличили с 30% до 63 млрд. долара.

Главният изпълнителен директор Сатя Надела заяви, че използването на чатбота и инструмента с изкуствен интелект Copilot е довело до почти двойно увеличение на автоматизираните задачи от юли насам. Броят на ежедневните потребители на услугата е нараснал с 500% спрямо година по-рано.

Обикновено съчетанието от по-ниски разходи и растящи продажби се приема положително от инвеститорите. Този път обаче пазарът търси по-ясни доказателства кои компании действително ще успеят да превърнат инвестициите в ИИ в устойчиви приходи. "Резултатите на Microsoft потвърждават, че търсенето на решения с изкуствен интелект от страна на бизнеса остава силно. Те обаче поставят и много по-големия въпрос пред технологичния сектор - къде в крайна сметка ще бъде реализирана стойността от изкуствения интелект", коментира Трейси Ву от "Форестър".

На пръв поглед тримесечните резултати на "Алфабет" не изглеждат слаби. Общите приходи на компанията са нараснали с 25% на годишна база до 127,6 млрд. долара, подкрепени от силното представяне на облачния бизнес Google Cloud. Приходите на това звено са скочили със 103% до почти 31 млрд. долара.

Печалбата обаче е намаляла с 25% през тримесечието. Освен това за втори път в историята си като публична компания "Алфабет" отчита отрицателен свободен паричен поток - този път в размер на над 9 млрд. долара. Това е почти двойно повече спрямо отрицателния резултат, отчетен само 3 месеца по-рано.

Така пред технологичните гиганти се очертава все по-сложен баланс: те трябва да инвестират достатъчно бързо в изкуствен интелект, за да не изостанат от конкурентите си, но и да докажат на инвеститорите, че новата технология няма да подкопае източниците на приходи, върху които досега се основава растежът им.

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