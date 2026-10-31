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Акциите на водещите американски технологични компании се сринаха за втори пореден ден заради нарастващите опасения за многомиилиардните инвестиции в изкуствен интелект.

По време на петъчната търговия на борсата в Ню Йорк акциите на команията "Интел" се обезцениха с почти 30 процента, припомня БНР.

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Продължиха да поевтиняват и ценните книжа на "Алфабет" - компанията, майка на "Гугъл". След 12-процентния си срив в четвъртък, в петък нейните акции отбелязаха ново понижение с близо процент и половина.

Спад отбелязаха и акциите на други технологични компании.

Въпреки че големите компании като "Майкрософт", "Мета", "Алфабет", "Оракъл" и "Амазон" влагат огромни средства в изкуствен интелект, печалбите им невинаги отговарят на очакванията, което плаши инвеститорите и поражда опасения от "балон" в сферата на новата технология, посочва Би Би Си.

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