Продължиха да поевтиняват и ценните книжа на "Алфабет" - компанията, майка на "Гугъл". След 12-процентния си срив в четвъртък, в петък нейните акции отбелязаха ново понижение с близо процент и половина.
Спад отбелязаха и акциите на други технологични компании.
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Въпреки че големите компании като "Майкрософт", "Мета", "Алфабет", "Оракъл" и "Амазон" влагат огромни средства в изкуствен интелект, печалбите им невинаги отговарят на очакванията, което плаши инвеститорите и поражда опасения от "балон" в сферата на новата технология, посочва Би Би Си.