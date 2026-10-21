Илон Мъск обяви, че това "би било добра идея". Последва рязко поскъпване на акциите

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Илон Мъск, заяви, че евентуалното сливане на "Спейс Екс" (SpaceX) и "Тесла" (Tesla) - двете най-големи негови компании, "би било добра идея", предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Създадох специални групи, за да обсъдят въпроса, каза вчера най-богатият човек в света.

След този коментар акциите на "Спейс Екс" поскъпнаха с 4,9%.

По-рано вчера тя отчете първата си печалба като публично търгувана компания - 4,4 милиарда долара през третото тримесечие на тази година, при загуба от 541 милиона долара през предходното, отбелязва Франс прес. Основна причина за това е залагането на центровете за данни (облачни услуги).

Мъск спомена за годишни приходи в размер на до 1 трилион долара.

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"Спейс Екс", която се занимава с космически технологии, излезе на борсата през юни тази година. Приходите от изкуствен интелект са се увеличили през третото тримесечие на тази година над 9 пъти до 7,6 милиарда долара, най-вече от отдаване под наем на изчислителен капацитет.

Броят на абонатите на сателитната система "Старлинк" (Starlink) е нараснал до 13,6 милиона - повече от прогнозираните от анализатори 12,19 милиона. В същото време капиталовите разходи на "Спейс Екс" са се утроили, достигайки близо 19,6 милиарда долара, тъй като компанията инвестира в изчислителна инфраструктура.

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