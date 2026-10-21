Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Илон Мъск, заяви, че евентуалното сливане на "Спейс Екс" (SpaceX) и "Тесла" (Tesla) - двете най-големи негови компании, "би било добра идея", предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Създадох специални групи, за да обсъдят въпроса, каза вчера най-богатият човек в света.

След този коментар акциите на "Спейс Екс" поскъпнаха с 4,9%.

По-рано вчера тя отчете първата си печалба като публично търгувана компания - 4,4 милиарда долара през третото тримесечие на тази година, при загуба от 541 милиона долара през предходното, отбелязва Франс прес. Основна причина за това е залагането на центровете за данни (облачни услуги).

Мъск спомена за годишни приходи в размер на до 1 трилион долара.

"Спейс Екс", която се занимава с космически технологии, излезе на борсата през юни тази година. Приходите от изкуствен интелект са се увеличили през третото тримесечие на тази година над 9 пъти до 7,6 милиарда долара, най-вече от отдаване под наем на изчислителен капацитет.

Броят на абонатите на сателитната система "Старлинк" (Starlink) е нараснал до 13,6 милиона - повече от прогнозираните от анализатори 12,19 милиона. В същото време капиталовите разходи на "Спейс Екс" са се утроили, достигайки близо 19,6 милиарда долара, тъй като компанията инвестира в изчислителна инфраструктура.

 
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33712
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4410
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10120
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1489
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2355
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5480
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2289
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3806
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1490
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432