Двете платформи първоначално ще се предлагат на по-ниска обща цена, а планът е впоследствие да се слеят в една услуга

151 Снимка: БТА/АП

Skydance ще започне да предлага HBO Max и Paramount+ в общ стрийминг пакет в началото на следващата година, съобщи компанията в понеделник. Ходът е част от тенденцията в индустрията към обединяване на стрийминг услуги в общи абонаментни предложения и подготвя почвата за по-дълбока интеграция между двете платформи, съобщи CNN.

Ръководството на компанията обеща да постигне поне 6 млрд. долара икономии от обединението на Paramount с много по-голямата Warner. В писмо до акционерите, публикувано в понеделник, компанията посочва, че чрез съчетаването на 2 глобални стрийминг услуги, 2 филмови и телевизионни студийни групи, 2 телевизионни портфейла и припокриващи се корпоративни функции може да намали дублиращите се разходи в обща разходна база от над 50 млрд. долара.

Икономиите ще бъдат постигнати чрез съкращения на персонала, намаляване на управленските нива, консолидиране на офис площите, оптимизиране на работата с външни доставчици и по-широко използване на инструменти с изкуствен интелект.

Главният изпълнителен директор на Skydance Дейвид Елисън вече е изградил управленска структура, която поставя под общо ръководство редица брандове на Paramount и Warner, досега управлявани отделно. "В дългосрочен план идеята е те да бъдат обединени", заяви Елисън миналия месец, когато влезе в сила мащабното сливане между Paramount и Warner Bros. Discovery. Skydance е компанията майка и на CNN.

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В понеделник новосъздадената по-голяма група представи за първи път тримесечните си финансови резултати и очерта плановете си за спестяване на милиарди долари. В разговор с анализатори по повод финансовия отчет Елисън заяви, че стрийминг услугите ще се "слеят" приблизително след 1 година.

Промените обхващат и филмовия бизнес. Skydance съобщи, че Джеймс Гън и Питър Сафран ще се оттеглят като съпредседатели на DC Studios, за да се върнат на пълно работно време към творческата си дейност. От следващия месец тяхното място ще заеме Джереми Латчам, бивш ръководител в Marvel. Той ще оглави студиото, което управлява мащабни филмови поредици с герои като Супермен и Батман.

Обединението ще позволи на компанията да извлича по-голяма стойност от цялото си съдържание - от филми и телевизионни сериали до отделни епизоди и други продукции. Това може да стане чрез нови начини за разпространение и монетизиране на заглавията, се посочва в писмото до акционерите.

Общата платформа HBO Max-Paramount+ е ключова част от тази стратегия. Първата стъпка ще бъде двете услуги да се предлагат заедно на по-ниска цена, макар че в понеделник Skydance не разкри конкретни параметри на абонаментния пакет.

"Плановете на Skydance за общ пакет на Paramount+ и HBO Max представляват временен етап, който трябва да приучи зрителите към двете предложения, преди те да бъдат обединени в една платформа", коментира Рос Бенес, старши анализатор в изследователската компания Emarketer.

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