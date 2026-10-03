Името идва от продуцентската компания, която Дейвид Елисън основа преди около две десетилетия

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Компанията майка, създадена в резултат на придобиването на "Уорнър брос диксавъри" (Warner Bros Discovery) от "Парамаунт" (Paramount), ще се нарича "Скайданс" (Skydance), предаде ДПА, като цитира главния изпълнителен директор на "Парамаунт" Дейвид Елисън.

Името идва от продуцентската компания, която той основа преди около две десетилетия и използва миналата година, за да поеме контрола над "Парамаунт".

В "Екс" Елисън съобщи, че "Парамаунт" и "Уорнър брос" имат свои идентичности, наследство, марки и "новото корпоративно име е избрано така, че нито една от двете компании да не бъде омаловажавана или засенчена след сливането", допълва ДПА.

"Искахме име, което да придаде на обединената компания собствена идентичност, като в същото време позволи на "Парамаунт" и "Уорнър брос" - както и на всичките ни запазени марки, да останат в центъра на вниманието", допълва Елисън.

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Придобиването на "Уорнър" - сделка на стойност над 110 милиарда щатски долара, се очаква да бъде финализирано следващата седмица, отбелязва ДПА.

Серията от придобивания, осъществени от Елисън в Холивуд, е финансирана отчасти със средства от неговото семейство. Баща му е технологичният милиардер Лари Елисън, който натрупа състояние като основател на софтуерния гигант "Oракъл" (Oracle).

Съгласие беше постигнато миналата година "Нетфликс" да придобие стрийминг и студийния бизнес на "Уорър". "Парамаунт" обаче продължи да се стреми към сключване на сделка и в крайна сметка направи по-висока оферта за цялата компания "Уорнър брос диксавъри", включително и за телевизионни мрежи като Си Ен Ен, припомня ДПА.

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