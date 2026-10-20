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Главният изпълнителен директор на "Райънеър" Майкъл О'Лиъри нарече председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "безполезна", обвинявайки я, че говори за конкурентоспособността на европейската икономика, без да предприема действия за постигането ѝ.

В интервю за Euronews О'Лиъри разкритикува и Европейския парламент, като заяви: "Имате този кораб от глупаци в Европейския парламент, които измислят нови регулации, предназначени да увеличат разходите за въздушен транспорт, докато потребителите искат по-ниски цени."

О'Лиъри атакува екологичните данъци на ЕС, които се прилагат само за полетите в рамките на съюза. По думите му американските, азиатските и китайските авиокомпании са освободени от тях, въпреки че според него генерират повече от половината от емисиите на авиационния сектор в Европа.

"Никой не би измислил толкова глупава система, освен Европейският парламент и Урсула фон дер Лайен. Ако наистина сте сериозни по отношение на конкурентоспособността, облагайте с данъци американските авиокомпании, когато кацат в Европа", заяви той. "Урсула фон дер Лайен се страхува да направи каквото и да било, освен да говори. Знаете ли, тя е безполезна", каза О"Лиъри в предаването Europe Today.

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Той посочи, че Европа вече разполага с пътна карта за повишаване на конкурентоспособността - доклада на Марио Драги, но 2 години след публикуването му нито една от препоръките не е била изпълнена. По думите му председателят на ЕК се е затворила в сградата "Берлемон" в Брюксел и не прави нищо друго, освен да произнася речи. Ръководителят на "Райънеър" призова за въвеждането на "справедлива и разумна" такса за всеки полет, който излита от или каца в Европа.

Бившият италиански премиер Марио Драги публикува доклада си през септември 2024 г. В него той предупреди, че без радикални реформи Европейският съюз е изправен пред "бавна агония", и призова за допълнителни инвестиции в размер до 800 млрд. евро годишно.

Миналия месец доклад на Европейската инициатива за разрушителни иновации (Joint European Disruptive Initiative) показа, че ЕС е изпълнил 26% от препоръките на Драги. В документа се посочва, че "напредъкът е реален, но не е в крак със скоростта на света".

О'Лиъри беше в Брюксел, за да представи зимното разписание на "Райънеър". Авиокомпанията съкращава 1 млн. места и 20 маршрута от Белгия, след като правителството на Барт де Вевер увеличи данъка върху въздушните пътувания от 2 на 7 евро за билет. "Преместваме самолетите си в държави, които са конкурентоспособни. Белгия не е конкурентоспособна. Франция не е конкурентоспособна. Германия е безнадеждно неконкурентоспособна", заяви ръководителят на авиокомпанията.

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О'Лиъри предупреди пътниците да се подготвят за по-високи цени на билетите. "Райънеър" е договорила предварително цената на горивото за тази година на около 67 долара за барел, което я предпазва от поскъпването на петрола. Очакванията му са цената да се удвои през следващата година, когато защитата от предварително договорените цени отпадне.

"Гарантираме, че няма да има допълнителни такси за гориво, но няма съмнение, че цените на самолетните билети ще се повишат значително през 2027 г. заради много по-високите цени на петрола", заяви О'Лиъри.

Предупреждението му идва на фона на поскъпването на петрола заради войната в Близкия изток. Сортът Брент, който е международен бенчмарк, затвори в петък на цена от 109,86 долара за барел - най-високото равнище от май. Оттогава цената надхвърли 110 долара за барел, тъй като нападенията срещу танкери застрашават доставките от Персийския залив.

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