Председателят на комисията посочи, че санкцията от 76 млн. евро е в "долната част на диапазона на закона"

333 Снимка: БТА

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябва да прилага закона еднакво спрямо всички компании, независимо от мащаба им и инвестиционните им планове. Регулаторът няма да прави компромиси с отделни участници на пазара. Това заяви председателят на комисията Росен Карадимов пред журналисти в София Тех Парк, цитиран от БТА. Повод за коментара му беше наложената на "Кауфланд България" санкция от близо 76 млн. евро за нелоялни търговски практики.

Карадимов обясни, че при проверката на дружеството КЗК е установила 3 нарушения и е наложила отделна санкция за всяко от тях. За 2 от нарушенията глобите са в размер на 1,5% от оборота на компанията, а за третото, определено като по-тежко, санкцията е 2,2% от общия оборот.

Законът за защита на конкуренцията позволява при нелоялни търговски практики глобата за всяко отделно нарушение да достигне до 10% от оборота на предприятието. Според председателя на КЗК наложените на "Кауфланд България" санкции са в долната част на този диапазон. Той припомни и други случаи, в които комисията е налагала глоби от около 3-4% от оборота на засегнатите компании.

По повод намеренията на търговската верига да обжалва решението и предупрежденията ѝ, че може да замрази инвестициите си в страната, Карадимов заяви, че няма да коментира позицията на дружеството. Обжалването е негово законово право. "Не бих желал, докато аз съм председател на тази комисия, тя да прилага двоен стандарт", подчерта Карадимов. Той напомни, че КЗК е регулаторен, а не икономически орган, и основната ѝ задача е да следи за спазването на закона от всички участници на пазара.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В подкрепа на позицията си председателят на комисията посочи случай от Полша, където местният регулатор е наложил на търговска верига санкция от 170 млн. евро. Впоследствие размерът ѝ е бил намален на 110 млн. евро. Според Карадимов подобни решения не трябва да се използват като основание за поставяне под съмнение на инвестиционната среда в съответната държава.

Председателят на КЗК подчерта, че действията на комисията спрямо търговските вериги не са изолирани, а са резултат от продължителен анализ на сектора. През юни 2025 г. регулаторът е започнал секторни проучвания, а през декември същата година е представил резултатите от тях. Анализът е показал структурни проблеми на пазара, слаба позиция на производителите и силно влияние на търговците.

Тогава комисията е призовала участниците в сектора към диалог и саморегулация, като им е дала време да предприемат мерки. Производството срещу "Кауфланд България" е започнало през май 2026 г., а през следващите 5 месеца КЗК е събирала доказателства и е анализирала установените практики.

Карадимов посочи, че окончателната преценка за достатъчността на доказателствата принадлежи на съда, който ще разгледа евентуалното обжалване. По думите му обаче комисията не би постановила решението си, ако не смяташе, че разполага с необходимата доказателствена основа.

Изявлението на Карадимов беше направено по време на обществено обсъждане на насоки за сътрудничество в селскостопанския сектор и практическо ръководство към тях, организирано от КЗК.

Целта на документите е да помогнат на земеделските производители да разберат как могат да обединяват усилията и ресурсите си, без да нарушават европейските правила за конкуренция.

Карадимов обясни, че има съществена разлика между забранените споразумения между производители за определяне на продажните цени и допустимото създаване на организации на производители. При втория модел земеделците могат да обединяват дейността си и да използват съвместно ресурси, за да засилят позициите си на пазара.

Материята е сложна, а подобни случаи са обект на наблюдение не само от КЗК, но и от Европейската комисия. Затова ръководството трябва да даде на производителите практически ориентири, преди да предприемат действия, които могат да бъдат счетени за нарушение.

Инициативата е част и от по-широките законодателни усилия за ускоряване на кооперирането в земеделието. Целта е българските кооперативи да станат по-силни и конкурентоспособни, като същевременно спазват правилата за конкуренция на Европейския съюз.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.