Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябва да прилага закона еднакво спрямо всички компании, независимо от мащаба им и инвестиционните им планове. Регулаторът няма да прави компромиси с отделни участници на пазара. Това заяви председателят на комисията Росен Карадимов пред журналисти в София Тех Парк, цитиран от БТА. Повод за коментара му беше наложената на "Кауфланд България" санкция от близо 76 млн. евро за нелоялни търговски практики.

Карадимов обясни, че при проверката на дружеството КЗК е установила 3 нарушения и е наложила отделна санкция за всяко от тях. За 2 от нарушенията глобите са в размер на 1,5% от оборота на компанията, а за третото, определено като по-тежко, санкцията е 2,2% от общия оборот.

Законът за защита на конкуренцията позволява при нелоялни търговски практики глобата за всяко отделно нарушение да достигне до 10% от оборота на предприятието. Според председателя на КЗК наложените на "Кауфланд България" санкции са в долната част на този диапазон. Той припомни и други случаи, в които комисията е налагала глоби от около 3-4% от оборота на засегнатите компании.

По повод намеренията на търговската верига да обжалва решението и предупрежденията ѝ, че може да замрази инвестициите си в страната, Карадимов заяви, че няма да коментира позицията на дружеството. Обжалването е негово законово право. "Не бих желал, докато аз съм председател на тази комисия, тя да прилага двоен стандарт", подчерта Карадимов. Той напомни, че КЗК е регулаторен, а не икономически орган, и основната ѝ задача е да следи за спазването на закона от всички участници на пазара.

КЗК глоби "Кауфланд" с над 75 млн. евро, компанията отхвърля изцяло обвиненията
Виж още КЗК глоби "Кауфланд" с над 75 млн. евро, компанията отхвърля изцяло обвиненията

В подкрепа на позицията си председателят на комисията посочи случай от Полша, където местният регулатор е наложил на търговска верига санкция от 170 млн. евро. Впоследствие размерът ѝ е бил намален на 110 млн. евро. Според Карадимов подобни решения не трябва да се използват като основание за поставяне под съмнение на инвестиционната среда в съответната държава.

Председателят на КЗК подчерта, че действията на комисията спрямо търговските вериги не са изолирани, а са резултат от продължителен анализ на сектора. През юни 2025 г. регулаторът е започнал секторни проучвания, а през декември същата година е представил резултатите от тях. Анализът е показал структурни проблеми на пазара, слаба позиция на производителите и силно влияние на търговците.

Тогава комисията е призовала участниците в сектора към диалог и саморегулация, като им е дала време да предприемат мерки. Производството срещу "Кауфланд България" е започнало през май 2026 г., а през следващите 5 месеца КЗК е събирала доказателства и е анализирала установените практики.

Карадимов посочи, че окончателната преценка за достатъчността на доказателствата принадлежи на съда, който ще разгледа евентуалното обжалване. По думите му обаче комисията не би постановила решението си, ако не смяташе, че разполага с необходимата доказателствена основа.

КЗК: Текат проверки срещу две от големите вериги, установихме 4 картела
Виж още КЗК: Текат проверки срещу две от големите вериги, установихме 4 картела

Изявлението на Карадимов беше направено по време на обществено обсъждане на насоки за сътрудничество в селскостопанския сектор и практическо ръководство към тях, организирано от КЗК.

Целта на документите е да помогнат на земеделските производители да разберат как могат да обединяват усилията и ресурсите си, без да нарушават европейските правила за конкуренция.

Карадимов обясни, че има съществена разлика между забранените споразумения между производители за определяне на продажните цени и допустимото създаване на организации на производители. При втория модел земеделците могат да обединяват дейността си и да използват съвместно ресурси, за да засилят позициите си на пазара.

Материята е сложна, а подобни случаи са обект на наблюдение не само от КЗК, но и от Европейската комисия. Затова ръководството трябва да даде на производителите практически ориентири, преди да предприемат действия, които могат да бъдат счетени за нарушение.

Инициативата е част и от по-широките законодателни усилия за ускоряване на кооперирането в земеделието. Целта е българските кооперативи да станат по-силни и конкурентоспособни, като същевременно спазват правилата за конкуренция на Европейския съюз.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
50 ранени в 50 коли във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки) Днес
50 ранени в 50 коли във верижни катастрофи заради гъста мъгла на магистрала "Тракия" (снимки)
119976
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки" Лайф
Силвестър Сталоун се отказва от битката за правата върху "Роки"
16953
България получи още едно голямо домакинство във волейбола Корнер
България получи още едно голямо домакинство във волейбола
5922
Apple и Samsung създават ново сгъваемо стъкло IT
Apple и Samsung създават ново сгъваемо стъкло
1291
"Бургазлийката" е в Етнографския музей Impressio
"Бургазлийката" е в Етнографския музей
594
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти Trip
БТС търси финансиране за обновяване на около 150 хижи и туристически обекти
1631
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен Вкусотии
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен
7671
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието Zodiac
Зодиите с най-силна аура - те винаги са в центъра на вниманието
1507
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята Времето
ООН: Тази година се очертава да бъде една от четирите най-горещи в историята
430