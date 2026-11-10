Шефът на КЗК: Наложената глоба е умерена спрямо предвиденото в закона
Росен Карадимов обясни трите нарушения, за които глобиха "Кауфланд" с рекордните над 75 млн. евро
"Кауфланд" е извършвал три нарушения спрямо български производители, за които Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция в размер на над 75 милиона евро. Това обясни председателят на регулатора Росен Карадимов в предаването "Лице в лице" по bTV.
Цените
Първото нарушение е свързано с натиск върху производителите да намаляват доставните си цени. По думите на Карадимов под формата на "оптимизиране на цената" на доставчиците се поставяло условие за отстъпка между 3% и 5%. Той посочи, че това се е превърнало в почти ежегодна практика, аргументирана с инвестиционната програма на веригата.
Второто нарушение е свързано с искане за допълнителни отстъпки срещу услуги като маркетинг, реклама и позициониране на продуктите. Според КЗК обаче липсвали правила за определяне на тези намаления, както и отчетност за услугите, които доставчикът получава срещу тях.
Третото нарушение е свързано с протакане на преговорите при желание на производител да увеличи доставната цена. По думите на Карадимов те продължавали повече от осем месеца.
Председателят на КЗК заяви, че комисията разполага с писмени доказателства и информация от производители. Той подчерта, че страхът сред доставчиците да подават сигнали срещу големите търговски вериги остава сериозен.
Той определи наложената глоба като умерена спрямо предвиденото в закона. За всяко от нарушенията законът позволява санкция до 10% от оборота на търговеца за предходната година. По думите му КЗК е наложила съответно 1,5%, 1,5% и 2,2%.
Карадимов даде за пример и случая с фалшивото масло, пакетирано като немско, за което санкцията е била 5% от оборота. "Законът е еднакъв за всички - без значение дали налагате глоба на търговска верига или на кварталния магазин", подчерта той.
По повод позицията на "Кауфланд", че санкцията може да се отрази негативно на бизнес климата и бъдещите инвестиции в България, Карадимов заяви, че това е политически, а не юридически аргумент. Според него КЗК трябва да прилага закона еднакво спрямо всички компании.
КЗК проверява и пазара на горива
Карадимов коментира и цените на горивата. Той посочи, че още през април комисията е започнала проверка на пазара на едро. В края на октомври и началото на ноември "Лукойл" е предоставил поисканата информация, която предстои да бъде анализирана.
"От нея ще стане ясно каква е била политиката на цените на едро", обясни председателят на КЗК. Той уточни, че комисията ще провери дали има проблеми в ценовата политика, или движението на цените се дължи на външни фактори.
Като пример за подобна санкция в Европа Карадимов посочи Полша, където през 2020 г. регулаторът наложил глоба от 163 милиона евро на търговска верига за сходни нарушения. Впоследствие санкцията била намалена до 120 милиона евро.