Разрешението обхваща и българските дружества на руската компания, включително рафинерията в Бургас. Самото приключване на сделките обаче ще изисква отделно одобрение от Вашингтон.

206 Снимка: iStock by Getty images

САЩ удължиха до 19 декември срока на лиценза, който позволява преговори и сключване на условни договори за продажба на международните активи на руската петролна компания "Лукойл", включително тези в България. Това става ясно от документ на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите (OFAC), съобщи БТА. Предишното разрешение трябваше да изтече на 21 ноември.

Лицензът позволява да се водят преговори с "Лукойл" и свързаните с нея дружества за продажбата, прехвърлянето или друго разпореждане с "Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International GmbH). Австрийското дружество е структурата, чрез която руската компания притежава основната част от активите си извън Русия.

Разрешението обхваща и дъщерните компании, в които "Лукойл Интернешънъл" има пряко или непряко участие от поне 50%, самостоятелно или заедно с други дружества. Сред тях са българската рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", както и компаниите за доставка на авиационни и корабни горива - "Лукойл Авиейшън България" и "Лукойл Бункер България".

Документът допуска сключването на предварителни договори, принципни споразумения, обвързващи меморандуми за разбирателство и други подобни договорености. Реалното изпълнение на всяка сделка обаче остава обвързано с получаването на отделно разрешение от OFAC.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Освен това лицензът позволява до 20 февруари 2027 г. извършването на обичайните и необходими операции за продължаване или прекратяване на дейността, договорите и другите споразумения на дружествата от групата на "Лукойл Интернешънъл". За тази цел може да се използват и блокираните банкови сметки на компаниите.

Вашингтон наложи санкции на руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" през октомври 2025 г. като част от усилията за засилване на натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Впоследствие "Лукойл", вторият по големина производител на петрол в Русия, обяви, че възнамерява да продаде международните си активи.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции, свързани с тези активи, докато продължава търсенето на потенциални купувачи.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.