Парите от сделките обаче ще бъдат блокирани

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САЩ дадоха разрешение на сръбската петролна компания НИС (NIS), която управлява бензиностанциите "Газпром" да продаде дъщерните си дружества в България и Румъния, но поставиха условие приходите от сделките да бъдат депозирани в блокирана сметка на американска финансова институция. Така компанията ще може да приключи продажбите, но няма да има свободен достъп до получените средства.

За издадения специален лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ съобщава сръбското издание "Инсайдер", позовавайки се на свои източници, пише БТА.

Разрешението не отменя американските санкции срещу НИС, а представлява ограничено изключение, което се отнася само до 2 конкретни сделки. Според условията всички постъпления от продажбите трябва да бъдат преведени по лихвоносна, но блокирана сметка в САЩ, открита на името на сръбската компания. Средствата няма да могат да бъдат прехвърляни към лица, включени в санкционните списъци на САЩ, нито към сметки в Русия, освен ако OFAC не даде изрично разрешение.

Съгласно документа от ноември 2026 г. американските власти са одобрили необходимите операции за продажбата на две дъщерни дружества на НИС.

Българското дружество "НИС Петрол" ЕООД от София ще бъде придобито от българската компания "Юни Енерджи" ООД. Сделката е предвидена в договор за покупко-продажба на акции от 20 юни 2025 г.

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Румънското дружество NIS Petrol SRL от Букурещ ще бъде продадено на румънската компания Argenta SRL. Договорът за тази сделка е сключен на 21 април 2026 г.

Лицензът позволява на американски физически и юридически лица, финансови институции и доставчици на правни, административни и консултантски услуги да извършват необходимите действия за приключване на двете продажби, когато работят от името или по искане на НИС и участващите компании.

В документа обаче изрично се посочва, че разрешението не обхваща други операции, забранени от американските санкционни разпоредби, нито позволява разпореждане с други блокирани активи на сръбската компания.

Лицензът е валиден до 31 май 2027 г., освен ако сделките не бъдат приключени по-рано. OFAC си запазва правото да променя или отменя разрешението по всяко време.

Според информацията на "Инсайдер" НИС е подала първоначалното си заявление за лиценз на 11 февруари 2026 г., след което е предоставяла допълнителни документи и кореспонденция. Последното допълнение е изпратено на 9 ноември 2026 г.

Решението за продажба на дружествата повдига въпроси за бъдещето на регионалния бизнес на НИС, особено на фона на обявените планове за продажба на руския мажоритарен дял в сръбската компания.

Икономистът д-р Горан Радосавлевич поставя под съмнение необходимостта дъщерните дружества да бъдат продавани именно в този момент.

"Честно казано, не виждам защо НИС продава части от бизнеса си сега, ако целият руски мажоритарен дял в НИС ще бъде продаден. Новият собственик би могъл да реши какво да прави с тези компании. Но това е бизнес решение, в което не бих се впускал", коментира той пред "Инсайдер".

Според икономиста остава неясно и каква е ролята на сръбската държава като миноритарен акционер в НИС и дали продажбата на дъщерните дружества изисква нейното съгласие.

Радосавлевич обръща внимание, че значението на българските и румънските компании не се изчерпва с дейността на техните бензиностанции. Те са част от регионалната дистрибуторска мрежа, чрез която се реализират горивата, произведени в сръбската рафинерия в Панчево.

"Значението на рафинерията в Панчево не е само в доставката на деривати на вътрешния пазар, но и в износа им. А вие изнасяте деривати, като имате собствена мрежа в региона. НИС има мрежа в Босна и Херцеговина, Румъния и България. Ако продаде две дъщерни дружества, компанията вече няма да има мрежа, чрез която да изнася за тези пазари", обяснява Радосавлевич. Затова според него е важно да се изясни защо продажбите се осъществяват сега, успоредно с процеса по промяна на собствеността в самата НИС. "Ако продажбата върви добре, а това поне се загатва, защо тези компании се продават сега, защо не бяха продадени по-рано?", пита икономистът.

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