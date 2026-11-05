За самото придобиване ще е необходимо отделно одобрение от Вашингтон.

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Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е издала разрешение на унгарската петролна компания МОЛ и нейното сръбско дружество MOL Serbia Investment Kft. да извършват подготвителни действия за потенциалното придобиване на руския дял в сръбската петролна компания "Нефтена индустрия на Сърбия" (НИС). Лицензът е валиден до 28 февруари 2027 г., съобщиха от МОЛ, цитирани от "Комерсант".

Според съобщението на компанията разрешението обхваща определени операции, свързани с евентуалната сделка, включително получаването на необходимите одобрения от руското правителство. От МОЛ обаче уточняват, че документът не дава право за окончателно осъществяване на придобиването. За приключването на сделката ще бъде необходимо отделно разрешение от американската служба OFAC.

НИС е под санкциите на САЩ от октомври 2025 г. Вашингтон постави като условие за премахването им руските акционери да се оттеглят от сръбската компания.

В момента 44,9% от капитала на НИС са собственост на "Газпром нефт", други 11,3% принадлежат на "Газпром", а сръбската държава притежава 29,9%. През януари 2026 г. "Газпром нефт" и МОЛ сключиха предварително споразумение за продажбата на дела в НИС. Така унгарската компания се очерта като потенциален купувач на руското участие в сръбския петролен бизнес.

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В края на октомври американските власти удължиха и лиценза, позволяващ на НИС да продължи оперативната си дейност.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.