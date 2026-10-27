Американският търговски представител Джеймисън Гриър поиска разяснения за финансирането от Европейската инвестиционна банка, което може отново да изостри спора за държавните субсидии в авиацията.

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Заемът от 3 млрд. евро, отпуснат от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на европейския самолетостроител "Еърбъс", може да постави под заплаха търговското примирие между САЩ и Европейския съюз, постигнато през 2021 г. след продължителен спор за държавните субсидии в авиационната индустрия. За това предупреди американският търговски представител Джеймисън Гриър, цитиран от Франс прес. "Искрено се надявах, че европейските субсидии за "Еърбъс", които нарушават конкуренцията, са останали в миналото", заяви Гриър. Държавната помощ се смята за изкривяваща конкуренцията, когато дава несправедливо предимство на получаващите я компании пред техните съперници, пише БТА.

Американският представител изрази недоволство, че ведомството му не е получило "никакви подробности за този заем", и призова въпросът да бъде разрешен "възможно най-скоро". През юни Европейската инвестиционна банка обяви заем от 3 млрд. евро за "Еърбъс" - най-голямото подобно финансиране в историята на банката. Средствата са предназначени за научноизследователска и развойна дейност. "Това финансиране, безпрецедентно в историята на ЕИБ, има за цел да осигури на "Еърбъс" не само необходимите средства, но и гъвкавостта да инвестира в дългосрочни научни изследвания, разработки и иновации както в гражданската авиация, така и в областта на сигурността и отбраната", заяви тогава пред Франс прес вицепрезидентът на банката Амброаз Файол.

Спорът за държавната подкрепа за самолетостроителите продължава от 2004 г., когато САЩ и ЕС започнаха взаимно да се обвиняват в нелоялни търговски практики. В основата на конфликта са субсидиите за двата основни конкурента в световната авиация - американската "Боинг" (Boeing) и европейската "Еърбъс". През 2021 г., по време на управлението на президента Джо Байдън, Вашингтон и Брюксел постигнаха петгодишно споразумение за прекратяване на митата за милиарди долари, наложени в рамките на спора. Оттогава тези допълнителни мита не са възстановявани.

Изявлението на Гриър идва 4 месеца след като 27-те държави членки на ЕС одобриха всеобхватното търговско споразумение със САЩ, договорено през предходната година след въвеждането на мащабната митническа политика на американския президент Доналд Тръмп. Новото напрежение около заема за "Еърбъс" поставя въпроса дали спорът за държавните субсидии може отново да усложни търговските отношения между двете страни.

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