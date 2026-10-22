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Министерството на финансите на САЩ удължи с още 1 месец изключението от санкциите срещу руската петролна компания "Лукойл", което позволява да продължат преговорите за продажбата и прехвърлянето на собствеността върху чуждестранните ѝ активи. Новият срок е 21 ноември, след като предишното разрешение изтичаше днес.

Лицензът е издаден от Службата за контрол над чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство. Той позволява да продължат разговорите по евентуалните сделки, но изрично забранява прехвърлянето на каквито и да е средства по сметки в Руската федерация.

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"Лукойл" търси купувачи за международните си активи на стойност около 22 млрд. долара. През януари 2026 г. компанията сключи споразумение за продажбата им с американската инвестиционна компания "Карлайл", но сделката не получи необходимото одобрение от американските власти и споразумението изтече в края на юли. Наскоро се появиха информации, че новият кандидат купувач на активите на руския концернт е американският милиардер Тод Боули.

За финализирането на сделката е необходимо отделно разрешение от OFAC, като условията на Вашингтон предвиждат прекъсване на връзките между чуждестранните активи и руската компания и недопускане на финансови ползи за "Лукойл", докато санкциите са в сила.

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