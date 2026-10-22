Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
  • Над 24 000 артикула и модерни решения за по-бързо и удобно пазаруване очакват клиентите в магазина на ул. "Любляна" 46
  • 9 каси на самообслужване и близо 200 паркоместа ще са на разположение на клиентите
  • На паркинга на магазина е разположена най-мощната зарядна станция за електромобили в мрежата на Kaufland
  • 90 нови работни места разкрива ритейлърът с новия си хипермаркет
  • Японска градина с площ 1100 кв.м. променя облика на района

Kaufland България продължава да разширява присъствието си в София с откриването на 21-вия си хипермаркет в столичния квартал "Овча купел II", на ул. "Любляна" 46. Инвестицията в обекта е в размер на 25 млн. евро, а с неговото откриване компанията разкрива 90 нови работни места. Така сумарно броят на служителите в столицата вече наброява близо 1800 човека.

Източник: Kaufland

Новият хипермаркет предлага над 24 000 хранителни и нехранителни артикула на търговска площ от 2812 кв. м. На разположение на клиентите са най-модерните концепции на ритейлъра, с акцент върху специализираните зони за продукти с високо съдържание на протеин, безглутенови храни и насипни ядки на самообслужване. Асортиментът се допълва от прясно изцедени сокове, охладени напитки и крафт бира.

В търговската зала са разположени и специализирани пространства тип "магазин в магазина" с продукти на Fitness 1, Parkside, Silvercrest и италиански асортимент. Магазинът е обзаведен с модерна пекарна и витрина с обслужване с над 400 вида свежи месо, риба, колбаси и млечни продукти, мезета и деликатеси.

Източник: Kaufland

"С откриването на новия ни магазин в "Овча купел" продължаваме да инвестираме в развитието на София и в създаването на още по-добри условия за пазаруване - и като избор, и като цена. Това е най-големият магазин в района, който предлага не само най-голям брой продукти, но и цялостно клиентско изживяване, отговаряйки на ежедневните потребности на хората в квартала. Нещо повече - японската ни градина е специален подарък за хората в квартала, а на зелените площи около магазина предстои да изградим среда, подходяща и за домашни любимци", подчерта Михаил Петров, изпълнителен директор на Kaufland България.

В новия хипермаркет Kaufland продължава да развива своята "One Stop Shopping" концепция.

За първи път в обект на Kaufland ще отвори врати зоомагазин Zoo Center, разположен на площ от 80 кв. м. Освен храни, играчки и аксесоари за домашни любимци, той ще предлага и декоративни рибки, папагали и зайчета.

На разположение на посетителите ще бъдат още Pizza Lab, аптека SOpharmacy, каса на EasyPay и обект на Ways, предлагащ кафе, фрешове, смутита и лимонади. Допълнителните услуги включват два банкомата на UniCredit, както и автомати за получаване на пратки на Speedy и Sameday.

Новият Kaufland в "Овча купел" е оборудван с 9 каси на самообслужване и 6 стандартни каси с обслужване, които осигуряват бързо преминаване през касовата зона. На разположение на клиентите е и иновативната услуга K-Scan, с която могат да сканират продуктите още докато пазаруват, без да е необходимо да ги изваждат повторно на касата.

Новият магазин разполага общо със 199 паркоместа, като на част от тях Kaufland разширява и проекта си "Паркоместа под наем", предоставяйки и тази услуга. Новият обект е деветият в страната, в който се внедрява решението.

Японска градина и най-мощната зарядна станция в мрежата на Kaufland

Източник: Kaufland

Устойчивото строителство и грижата за околната среда са сред основните акценти в реализацията на новия хипермаркет. В рамките на проекта са засадени 64 широколистни дървета, а специално обособена японска градина с площ от 1100 кв. м допринася за озеленяването и по-приветливата градска среда в района.

Сградата е изградена с материали и технологични решения, които позволяват по-ниски въглеродни емисии при производството им. Отоплението и охлаждането се осигуряват от високоефективна термопомпена система, използваща пропан като хладилен агент с ниско въздействие върху околната среда. Обектът е проектиран в съответствие с високите изисквания за екологично и енергийно ефективно строителство, като предстои да премине и през процес на сертифициране по международния стандарт EDGE.

Сред най-значимите технологични новости е и най-мощната до момента зарядна станция за електромобили в мрежата на Kaufland с мощност 120 kW. Тя е 21-вата бърза зарядна станция на ритейлъра и предлага над два пъти по-висока мощност спрямо досегашните. Това създава възможност за значително по-бързо зареждане на електромобилите по време на пазаруване.

В новия магазин е разположена и 12-тата "Станция за рециклиране" на опаковки от PET и алуминиеви кенове на компанията, като за първи път в обект на Kaufland ще бъде внедрен нов модел автоматизирана система за връщане на амбалаж, която улеснява клиентите в разделното събиране на отпадъци и насърчава отговорното потребление.

Източник: Kaufland

За Kaufland България:

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от над 7900 служители. През 2026 г. компанията разполага със 71 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

Съдържание на: Кауфланд
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33712
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4410
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10120
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1489
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2355
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5480
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2289
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3806
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1490
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432