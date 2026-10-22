Източник: Kaufland С инвестиция от 25 млн. евро Kaufland открива най-големия хипермаркет в район „Овча купел“

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Над 24 000 артикула и модерни решения за по-бързо и удобно пазаруване очакват клиентите в магазина на ул. "Любляна" 46

9 каси на самообслужване и близо 200 паркоместа ще са на разположение на клиентите

На паркинга на магазина е разположена най-мощната зарядна станция за електромобили в мрежата на Kaufland

90 нови работни места разкрива ритейлърът с новия си хипермаркет

Японска градина с площ 1100 кв.м. променя облика на района

Kaufland България продължава да разширява присъствието си в София с откриването на 21-вия си хипермаркет в столичния квартал "Овча купел II", на ул. "Любляна" 46. Инвестицията в обекта е в размер на 25 млн. евро, а с неговото откриване компанията разкрива 90 нови работни места. Така сумарно броят на служителите в столицата вече наброява близо 1800 човека.

Източник: Kaufland

Новият хипермаркет предлага над 24 000 хранителни и нехранителни артикула на търговска площ от 2812 кв. м. На разположение на клиентите са най-модерните концепции на ритейлъра, с акцент върху специализираните зони за продукти с високо съдържание на протеин, безглутенови храни и насипни ядки на самообслужване. Асортиментът се допълва от прясно изцедени сокове, охладени напитки и крафт бира.

В търговската зала са разположени и специализирани пространства тип "магазин в магазина" с продукти на Fitness 1, Parkside, Silvercrest и италиански асортимент. Магазинът е обзаведен с модерна пекарна и витрина с обслужване с над 400 вида свежи месо, риба, колбаси и млечни продукти, мезета и деликатеси.

Източник: Kaufland

"С откриването на новия ни магазин в "Овча купел" продължаваме да инвестираме в развитието на София и в създаването на още по-добри условия за пазаруване - и като избор, и като цена. Това е най-големият магазин в района, който предлага не само най-голям брой продукти, но и цялостно клиентско изживяване, отговаряйки на ежедневните потребности на хората в квартала. Нещо повече - японската ни градина е специален подарък за хората в квартала, а на зелените площи около магазина предстои да изградим среда, подходяща и за домашни любимци", подчерта Михаил Петров, изпълнителен директор на Kaufland България.

В новия хипермаркет Kaufland продължава да развива своята "One Stop Shopping" концепция.

За първи път в обект на Kaufland ще отвори врати зоомагазин Zoo Center, разположен на площ от 80 кв. м. Освен храни, играчки и аксесоари за домашни любимци, той ще предлага и декоративни рибки, папагали и зайчета.

На разположение на посетителите ще бъдат още Pizza Lab, аптека SOpharmacy, каса на EasyPay и обект на Ways, предлагащ кафе, фрешове, смутита и лимонади. Допълнителните услуги включват два банкомата на UniCredit, както и автомати за получаване на пратки на Speedy и Sameday.

Новият Kaufland в "Овча купел" е оборудван с 9 каси на самообслужване и 6 стандартни каси с обслужване, които осигуряват бързо преминаване през касовата зона. На разположение на клиентите е и иновативната услуга K-Scan, с която могат да сканират продуктите още докато пазаруват, без да е необходимо да ги изваждат повторно на касата.

Новият магазин разполага общо със 199 паркоместа, като на част от тях Kaufland разширява и проекта си "Паркоместа под наем", предоставяйки и тази услуга. Новият обект е деветият в страната, в който се внедрява решението.

Японска градина и най-мощната зарядна станция в мрежата на Kaufland

Източник: Kaufland

Устойчивото строителство и грижата за околната среда са сред основните акценти в реализацията на новия хипермаркет. В рамките на проекта са засадени 64 широколистни дървета, а специално обособена японска градина с площ от 1100 кв. м допринася за озеленяването и по-приветливата градска среда в района.

Сградата е изградена с материали и технологични решения, които позволяват по-ниски въглеродни емисии при производството им. Отоплението и охлаждането се осигуряват от високоефективна термопомпена система, използваща пропан като хладилен агент с ниско въздействие върху околната среда. Обектът е проектиран в съответствие с високите изисквания за екологично и енергийно ефективно строителство, като предстои да премине и през процес на сертифициране по международния стандарт EDGE.

Сред най-значимите технологични новости е и най-мощната до момента зарядна станция за електромобили в мрежата на Kaufland с мощност 120 kW. Тя е 21-вата бърза зарядна станция на ритейлъра и предлага над два пъти по-висока мощност спрямо досегашните. Това създава възможност за значително по-бързо зареждане на електромобилите по време на пазаруване.

В новия магазин е разположена и 12-тата "Станция за рециклиране" на опаковки от PET и алуминиеви кенове на компанията, като за първи път в обект на Kaufland ще бъде внедрен нов модел автоматизирана система за връщане на амбалаж, която улеснява клиентите в разделното събиране на отпадъци и насърчава отговорното потребление.

Източник: Kaufland

За Kaufland България:

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от над 7900 служители. През 2026 г. компанията разполага със 71 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.