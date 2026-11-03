Създадена през 2005 година, REXTON извървява пътя от малките домакински електроуреди до един от утвърдените доставчици на масажни столове в България. Днес марката присъства на няколко европейски пазара, разполага със сериозни складови наличности и продължава да инвестира в нови технологии.

7372 Снимка: REXTON

От една смела идея до нов пазар в България

През 2005 година българската компания "Компютър 2000 България" създава марката REXTON. Първоначално дейността под тази марка е насочена към малките електроуреди и домакинските пособия - продукти, предназначени да улесняват ежедневието.

През 2010 година, паралелно с основната дейност на компанията в областта на киберсигурността, специализиран екип започва да развива ново направление под марката REXTON - масажни столове и електрически уреди за релакс и домашен комфорт.

Тогава подобни продукти се възприемат по-скоро като скъпа екзотика, отколкото като нещо, което човек би поставил в собствения си дом. Пазарът е малък, информацията е ограничена, а възможностите за лично изпробване на различни модели са рядкост.

Въпреки това екипът вижда бъдеще в тази категория и предприема смела стъпка - инвестира в значителни наличности и открива голям специализиран шоурум в София.

Идеята е проста: клиентът не трябва да купува масажен стол само по снимка или описание. Той трябва да има възможност да седне, да усети различните масажни техники и сам да прецени кой модел му подхожда.

Първите години обаче не са лесни. Интересът към масажните столове е сравнително слаб, а за повечето потребители това е напълно непозната категория продукти. REXTON инвестира време и усилия не само в продажбите, но и в популяризирането на самата идея за масажен стол у дома. Чрез демонстрации, лични консултации и възможност за изпробване компанията постепенно изгражда доверие и допринася за развитието на този нов за България пазар.

Масажните столове REXTON не са просто избрани от каталог

Една от отличителните черти на марката е дългогодишното ѝ сътрудничество с водещи производители.

Повече от 15 години REXTON работи с три от най-големите специализирани фабрики за масажни столове в Китай. През този период партньорствата се развиват далеч отвъд стандартните отношения между производител и търговец.

Всеки модел се подбира и конфигурира според конкретните изисквания на марката - от масажните механизми и функционалността до използваните материали, цветовете и детайлите в дизайна.

Особено внимание се отделя на надеждността и практическото удобство при ежедневна употреба.

REXTON разполага и със собствени координатори в Китай, които следят качеството и проверяват всеки продукт преди изпращането му. Това е важна част от контрола върху производството и позволява евентуални несъответствия да бъдат установени още преди столовете да поемат към европейските пазари.

За компанията това не е просто допълнителна проверка, а част от философията, изграждана с години - качеството започва много преди продуктът да достигне до клиента.

В крак с най-новите технологии

За последните 15 години масажните столове претърпяват огромно технологично развитие. Днес най-съвременните модели предлагат 3D и 4D масажни системи, двойни масажни механизми, интелигентно тъч управление, ароматерапия, магнитотерапия и множество персонализирани програми.

За да бъде в крак с тези иновации, екипът на REXTON редовно посещава международни специализирани изложения и поддържа пряк контакт с водещите производители.

Целта е новите технологии и тенденции да бъдат представяни възможно най-рано и на българския пазар, като се запазва балансът между функционалност, надеждност и достъпна цена.

Над 1000 масажни стола в България и Китай - логистиката зад REXTON

Зад развитието на REXTON стои и добре организирана логистична система.

Днес компанията поддържа над 1000 масажни стола на склад в района на пристанището Нингбо, Китай, както и повече от 500 броя в България, готови за директна доставка.

За сравнително малък пазар като българския това са значителни количества, които показват дългосрочен ангажимент и сериозна организация.

Големите наличности дават възможност да се поддържа разнообразие от модели, цветове и ценови категории, без клиентите да чакат седмици или месеци за доставка от чужбина.

При наличен модел екипът на REXTON се стреми да организира доставката до 48 часа от направената поръчка.

Бързината обаче не е единственото предимство. В шоурума в София клиентите могат предварително да изпробват различни модели, да сравнят техните функции и да получат консултация от хора с дългогодишен опит.

Снимка: REXTON

Надеждност и сервиз дълго след покупката

Масажният стол е сложен електромеханичен продукт, при който качественото обслужване е също толкова важно, колкото функциите и удобството.

Затова REXTON отделя специално внимание на гаранционната и извънгаранционната поддръжка. Компанията поддържа на склад резервни части за продаваните модели за период над 5 години, което позволява обслужването им дълго след първоначалната покупка.

Това е едно от предимствата на дългогодишното присъствие на пазара - зад всеки продаден стол стои реален сервиз, натрупан опит и ангажимент към клиента.

От България към съседните европейски пазари

Успехът на REXTON постепенно излиза извън границите на България.

Днес марката успешно реализира продажби в България, Гърция и Северна Македония, а паралелно с това работи активно и за развитието на румънския пазар.

Разширяването в съседните държави е естествена следваща стъпка след натрупания опит, изградените производствени партньорства и логистичната организация.

Въпреки международното развитие обаче, България остава мястото, където започва историята на марката и където е изградена основата на нейния бизнес.

Ноември - месецът на големите намаления в REXTON

С годините масажният стол постепенно престава да бъде продукт, запазен единствено за луксозни домове и специализирани центрове. Днес все повече хора го възприемат като начин да отделят време за себе си и да се отпуснат след натовареното ежедневие.

А когато една марка разполага с директни партньорства с производители, големи складови наличности и дългогодишен опит, това ѝ дава възможност да предлага и конкурентни ценови условия.

Именно с тази идея REXTON посреща НОЕМВРИ с една от най-мащабните си промоционални кампании. Разгледайте ги ТУК!

Снимка: REXTON

Черен петък през целия ноември, а не само в един ден!

Тази година REXTON удължава традиционния Black Friday и превръща целия ноември в месец на големите намаления.

В промоционалната кампания са включени различни категории масажни столове - от достъпни решения за домашен релакс до високотехнологични модели с усъвършенствани масажни системи.

Големи отстъпки, реални наличности в България и стремеж към доставка до 48 часа от поръчката - това са основните предимства на кампанията.

А за хората, които все още се колебаят кой масажен стол е подходящ за тях, шоурумът на REXTON в София предлага възможност да изпробват различните технологии, преди да направят своя избор.

Защото след повече от 20 години история компанията продължава да вярва, че най-добрата реклама на един масажен стол е усещането, което той оставя у човека, седнал в него.

Най-продаван модел: Масажен стол Z91S

Шоурум REXTON: София, бул. "Шипченски проход" 63, (вход: ул. Коста Лулчев 52).

Телефон за консултации: 02/439 2010 | 0883 777 397

Разгледайте всички предложения за Черен петък през ноември на www.rexton-line.com