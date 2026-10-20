Екипът на финтех компанията работи по възстановяването на пълната функционалност на платформата

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Британската финтех компания "Револют" съобщи за технически затруднения, които засягат част от системите ѝ и могат временно да ограничат достъпа до някои услуги.

Компанията обяви проблема в социалната мрежа "Екс" (X) и увери, че екипът ѝ работи по отстраняването му, предаде БТА.

"Екипът ни от инженери работи активно за възстановяване на пълната функционалност на услугите възможно най-бързо", се посочва в съобщението.

Голяма част от клиентите на "Револют" изпитват затруднения с достъпа до мобилното приложение и извършването на обичайни банкови операции. Проблемът предизвика множество оплаквания в социалните мрежи.

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Потребителите съобщават, че не могат да влязат в приложението, картовите им плащания и трансакции се отказват, а опитите за превод на пари остават неуспешни. Има затруднения и при зареждането на информацията за наличните средства и историята на операциите.

От компанията уверяват, че техническият екип работи по отстраняването на проблема. "Екипът ни от инженери работи активно за възстановяване на пълната функционалност на услугите възможно най-бързо", се посочва в съобщението на "Револют".

От "Револют" благодариха на клиентите за търпението и се извиниха за причиненото неудобство.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.