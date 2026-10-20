Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Британската финтех компания "Револют" съобщи за технически затруднения, които засягат част от системите ѝ и могат временно да ограничат достъпа до някои услуги.

Компанията обяви проблема в социалната мрежа "Екс" (X) и увери, че екипът ѝ работи по отстраняването му, предаде БТА.

"Револют" с рекордна печалба от $2,2 милиарда през 2025 г.
Виж още "Револют" с рекордна печалба от $2,2 милиарда през 2025 г.

"Екипът ни от инженери работи активно за възстановяване на пълната функционалност на услугите възможно най-бързо", се посочва в съобщението.

Голяма част от клиентите на "Револют" изпитват затруднения с достъпа до мобилното приложение и извършването на обичайни банкови операции. Проблемът предизвика множество оплаквания в социалните мрежи.

Потребителите съобщават, че не могат да влязат в приложението, картовите им плащания и трансакции се отказват, а опитите за превод на пари остават неуспешни. Има затруднения и при зареждането на информацията за наличните средства и историята на операциите.

От компанията уверяват, че техническият екип работи по отстраняването на проблема. "Екипът ни от инженери работи активно за възстановяване на пълната функционалност на услугите възможно най-бързо", се посочва в съобщението на "Револют".

От "Револют" благодариха на клиентите за търпението и се извиниха за причиненото неудобство.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33712
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4410
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10120
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1489
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2355
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5480
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2289
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3806
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1490
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432