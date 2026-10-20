„Револют“ съобщи за технически проблеми, част от услугите са временно недостъпни
Екипът на финтех компанията работи по възстановяването на пълната функционалност на платформата
Британската финтех компания "Револют" съобщи за технически затруднения, които засягат част от системите ѝ и могат временно да ограничат достъпа до някои услуги.
Компанията обяви проблема в социалната мрежа "Екс" (X) и увери, че екипът ѝ работи по отстраняването му, предаде БТА.
"Екипът ни от инженери работи активно за възстановяване на пълната функционалност на услугите възможно най-бързо", се посочва в съобщението.
Голяма част от клиентите на "Револют" изпитват затруднения с достъпа до мобилното приложение и извършването на обичайни банкови операции. Проблемът предизвика множество оплаквания в социалните мрежи.
Потребителите съобщават, че не могат да влязат в приложението, картовите им плащания и трансакции се отказват, а опитите за превод на пари остават неуспешни. Има затруднения и при зареждането на информацията за наличните средства и историята на операциите.
От компанията уверяват, че техническият екип работи по отстраняването на проблема. "Екипът ни от инженери работи активно за възстановяване на пълната функционалност на услугите възможно най-бързо", се посочва в съобщението на "Револют".
От "Револют" благодариха на клиентите за търпението и се извиниха за причиненото неудобство.